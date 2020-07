Usiamo davvero spesso la lavatrice. Molti di noi ci tengono particolarmente alla pulizia dei propri abiti. E non solo, ma vogliamo anche che abbiano un ottimo profumo. E quindi spendiamo tantissimo in detergenti e ammorbidenti per avere un guardaroba invidiabile. Ma se ci fosse un segreto per evitare di svuotare il nostro portafogli? Continuare ad avere abiti belli e profumati con costi molto più bassi è possibile? A quanto pare sì. Il team di ProiezionidiBorsa è qui per darti una mano. Ecco tutti i segreti per risparmiare sui detersivi e sulla lavatrice.

Abbassa i gradi della lavatrice

La prima cosa da fare è modificare il modo in cui laviamo i nostri capi. Dunque, non lavare la tua biancheria a 90°. Sarà ugualmente pulita. E risparmierai anche un sacco di energia (e quindi di soldi!). Prova a mettere la manopola a 60°. Vedrai che non c’è alcuna differenza.

Quando ti accorgerai che il lavaggio è identico, fai un’altra prova. Gira la manopola sui 40°. Il risultato? I tuoi abiti saranno comunque perfetti. Ma tu avrai risparmiato un bel po’ di soldi.

Usa la pallina dosatrice per il detersivo

Usa la pallina dosatrice per il detersivo quando avvii la lavatrice. Questa si comporterà come una pallina da tennis all’interno dell’elettrodomestico. Riuscirà in questo modo a rimuovere facilmente lo sporco. I tuoi capi, così, saranno perfettamente puliti! E tu avrai sprecato una quantità considerevole di detersivo in meno! Se vuoi, usa un po’ di sale grosso assieme al detergente. Rafforzerà l’azione del pulito!

Vuoi i tuoi capi ancora più puliti? Prova questi metodi naturali

Per rendere i tuoi capi ancora più puliti, prova con un cucchiaio di sale grosso. Sì, stiamo proprio parlando di quello che tutti noi usiamo in cucina. Il sale fisserà i colori dei vostri vestiti. Inoltre, li ammorbidirà. In questo modo i vostri abiti saranno perfetti. E a costo zero!

Altro metodo è quello di aggiungere un cucchiaino di bicarbonato. Avrà un’azione pulente senza precedenti!

Ecco tutti i segreti per risparmiare sui detersivi e sulla lavatrice. E tu, li conoscevi già?