Consigli per chi vuole ristrutturare il bagno

La ristrutturazione di un bagno sarà tra le spese più gettonate dalle famiglie che vogliono avvalersi del Super Ecobonus varato dal governo per superare la crisi economica. Qualcuno andrà a impegnare i risparmi sul conto corrente, oppure chiederà un piccolo prestito per affrontare questo passo. Per chi non ha esperienza, ecco alcune indicazioni di spazio minime e alcune soluzioni puramente funzionali, che permettono di migliorare la vita e risparmiare.

Doccia o vasca da bagno?

Consigli per ristrutturare il bagno. Di solito ne arrivano molti, ma solo il padrone di casa può decidere, secondo le sue abitudini, se può rinunciare o no alla vasca da bagno. E un dilemma che si pongono molti: qualcuno fa togliere la vasca e mettere una grande doccia, anche doppia. Altri invece si accontentano di un lavandino piccolo, pur di poter inserire la vasca dei loro sogni. E una caldaia a gas al posto dello scaldabagno. Una doccia comoda non è più piccola di cm 85×85. Se non si crea da una vasca esistente, può essere anche 85×120. La vasca con il box doccia incorporato è una soluzione intermedia, accettabile per immobili che hanno un solo bagno.

Il bagno unico che raddoppia

Quando non c’è il doppio bagno nell’appartamento, è possibile dividere l’unico esistente utilizzando due soluzioni. Se il bagno unico è lungo e stretto, come nelle case dagli Anni Sessanta in poi, di solito è collocato tra due camere da letto. Dunque, è possibile dividerlo e crearne due piccoli. Il primo avrà l’accesso dal corridoio e sarà senza finestra, con doccia. L’altro, sempre con doccia, avrà accesso dalla camera di destra o sinistra, con la porta addossata verso la parete esterna e conserverà la sua finestra. Altrimenti si può tenere un bagno unico, diviso in due aree: dopo la zona lavabo si mette una porta. In questo modo il bagno può essere usato in contemporanea da più persone nelle stesse fasce orarie. Per questo nella zona lavabo ci saranno 2 lavandini.

L’antibagno guardaroba

I consigli per ristrutturare il bagno servono soprattutto quando la famiglia cresce e arriva in casa un bambino. Una terza soluzione prevede la trasformazione del bagno lungo nella sua parte iniziale. In modo da creare un piccolo antibagno che possa essere sfruttato come locale guardaroba o lavanderia, provvisto di lavatrice o scarpiera.

Consigli per chi vuole ristrutturare il bagno

Chi possiede un secondo bagno spesso lo utilizza come lavanderia. La lavatrice, magari separata da una parete, ragioni di sicurezza deve essere distante almeno un metro da doccia, vasca o lavabi. Se è possibile dividerlo in due, si può anche scegliere di trasformarlo in guardaroba e spa, sostituendo i sanitari con mini sauna e bagno turco.