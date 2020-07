Perché comprare un titolo azionario sottovalutato del 95% che può anche apprezzarsi di oltre il 200%?

La risposta potrebbe essere banale: perché si prospettano guadagni enormi. In realtà la risposta è più articolata. Un titolo, infatti, potrebbe essere anche molto sottovalutato, ma in una tendenza tale da sconsigliarne l’acquisto.

Nel caso di Enertronica Santerno ci sono tutte le condizioni per fare bene. C’è un solo warning da considerare. La capitalizzazione del titolo è molto piccola, poco meno di 10 milioni di euro, per cui può essere oggetto di forte volatilità.

Per il resto il titolo, considerando il metodo del discounted cash flow per il calcolo del fair value, è sottovalutato del 95% circa. Sottovalutazione enorme che potrebbe sembrare piccola se confrontata con gli obiettivi di lungo periodo suggeriti dall’analisi grafica.

Per il resto presenta una situazione finanziaria molto solida.

Perché comprare un titolo azionario sottovalutato del 95% che può anche apprezzarsi di oltre il 200%: gli obiettivi indicati dall’analisi grafica

Il titolo Enertronica Santerno (MIL:ENT) ha chiuso la seduta del 20 luglio in ribasso dello 0,81%, a quota 1,23€, rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e ha già superato il I° obiettivo di prezzo in area 1,2966€. Il prossimo obiettivo, quindi, si trova in area 1,0161€ (II° obiettivo di prezzo). Tuttavia va notato che da ormai oltre un mese le quotazioni si muovono all’interno del trading range 1,1877€-1,2966€. La rottura di uno di questi due livelli in chiusura di seduta potrebbe dare una forte direzionalità.

Al rialzo gli obiettivi andrebbero calcolati a inversione avvenuta. Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Le linee tratteggiate indicano gli obiettivi della proiezione rialzista in corso. Tuttavia va notato che ormai da 6 settimane le quotazioni sono bloccate nel trading range 1,1676€-1,3252€.

Qualora la tendenza dovesse proseguire al rialzo con la rottura di area 1,3252€, l’obiettivo successivo si troverebbe in area 1,9445€ per un rialzo di circa il 60%.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

È nel lungo periodo, però, che le cose diventano molto interessanti. Le quotazioni, infatti, sono dirette in area 1,9019€, ma alla sua rottura si aprirebbe la strada alla continuazione del rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 3,034€ (prima) e successivamente verso area 4,2714€ (III° obiettivo di prezzo). In quest’ultimo caso il potenziale rialzo è di circa il 250%.

