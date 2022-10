A volte si preferisce una caramella, altre volte la gomma da masticare. La differenza sostanziale è che una possiamo mandarla giù, l’altra dopo un po’ dobbiamo necessariamente buttarla. Dove? Nel secchio, che sia quello di casa o quelli che incontriamo per la strada.

La gomma da masticare non deve assolutamente essere gettata a terra. Oltre all’ovvio motivo legato all’ambiente e alla pulizia della città, c’è anche quello che qualcuno potrebbe calpestarla o in altri casi sedercisi sopra.

Avere sulla suola della scarpa o sul retro del jeans una gomma masticata non è proprio ideale. Possiamo paragonarla alla cacca del cane che calpestiamo per strada oppure alla cacca del piccione in volo che ci cade addosso. La differenza è che quest’ultima è casuale e quindi può succedere. Le prime due, invece, si possono e si devono evitare. La gomma si butta nel secchio e la cacca del nostro cane si raccoglie.

Alcuni metodi per togliere la gomma

Ovviamente non è però sempre così, e allora ci sono dei metodi che possiamo mettere in atto per rimuovere la gomma. Uno è quello di usare del ghiaccio, un cubetto. Quello che sarà necessario fare è strofinare sul jeans o la suola della scarpa il cubetto di ghiaccio e con l’ausilio di un coltello operiamo sul resto di gomma da masticare.

Come questo metodo poi abbiamo quello con l’aceto, possiamo usare il ferro da stiro, ma anche l’alcool o un disinfettante. Sono veramente molti i metodi. Possiamo provare anche con il sale. Quello che è importante è fare e usarne uno prima di mettere il capo in lavatrice.

Come rimuovere la gomma da masticare attaccata a pantaloni e scarpe

Un altro metodo che possiamo usare è quello della lacca. Questo viene usato soprattutto nel mondo dell’hair styling per fissare le acconciature. Ma in realtà la lacca viene usata moltissimo anche a casa per risolvere qualche piccolo problema domestico.

Oltre a questi aggiungiamo anche che la lacca può essere un’alleata nella rimozione della gomma da masticare attaccata sui vestiti o più comunemente sotto la suola della scarpa.

Il procedimento è molto semplice

Non sarà nulla di complesso. Quello che dobbiamo fare è spruzzare sul residuo di gomma attaccato un pochino di lacca. Ora attendiamo e vedremo come la gomma si indurirà, permettendone la rimozione. Perché uno dei problemi più grandi è che provando a toglierla questa si possa sfaldare essendo appiccicosa. Quindi è necessario trovare un metodo per farla seccare. Ed ecco come rimuovere la gomma da masticare attaccata a pantaloni e vestiti ma anche scarpe.

