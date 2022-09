Un’alimentazione corretta potrebbe aiutarci a vivere più a lungo e rimanere in salute. Infatti, ci sono dei cibi fondamentali che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole, Ad esempio, sappiamo che la verdura e la frutta dovrebbero essere mangiate al meno 5 volte al giorno. Ma anche il pesce, grazie alla presenza degli omega 3, sarebbe un toccasana per il nostro benessere.

I legumi sono alla base di una dieta sana e salutare. Sono degli alimenti completi, ricchi di fibre, vitamine, minerali e proteine. Grazie alle loro proprietà potrebbero aiutare ad abbassare il colesterolo, oppure ridurre la stitichezza e agire sul buon funzionamento dell’intestino. Inoltre, la presenza delle fibre aiuterebbe a saziare in fretta.

Piselli, ceci, lenticchie, lupini. Sono solo alcuni dei legumi presenti sulle nostre tavole.

Naturalmente non possono neanche mancare i fagioli, che sono uno dei legumi più consumati al Mondo. Parliamo di un alimento dall’alto contenuto di fibre, che potrebbe anche aiutare ad abbassare il colesterolo.

Questa insalata con fagioli borlotti o cannellini potrebbe agire sul colesterolo

I fagioli sono molto versatili e possono essere preparati in diversi modi. In commercio li troviamo freschi, secchi, in barattolo, oppure congelati.

Se non abbiamo molto tempo a disposizione o non vogliamo cucinare dei piatti elaborati, allora utilizziamo i legumi in scatola, che non necessitano di cottura. Possiamo preparare una ricetta velocissima ricca di nutrienti, vitamine e minerali importanti.

Ingredienti:

1 vasetto di fagioli cannellini o borlotti;

500 g di patate;

150 g di tonno in scatola;

mezza cipolla rossa di Tropea;

olive leccino q.b.;

prezzemolo tritato q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Questa insalata con fagioli borlotti o cannellini, si preparare in pochissimo tempo.

Iniziamo la ricetta, eliminando la buccia delle patate. Tagliamole a dadini e lessiamole per qualche minuto in abbondante acqua saltata. A fine cottura, lasciamo scolare per bene.

Nel frattempo, in una ciotola versiamo i fagioli in scatola (eliminiamo il liquido e, se necessario, sciacquiamoli). Aggiungiamo il tonno sgocciolato, le olive leccino denocciolate, la cipolla rossa di Tropea tagliata finemente e le patate, ormai fredde.

Versiamo l’olio EVO e insaporiamo con sale e pepe. Non ci resta che aggiungere una abbondante manciata di prezzemolo tritato. Amalgamiamo tutti gli ingredienti e l’insalata è già pronta. Per un tocco piccante, uniamo anche un pizzico di peperoncino. Oltre all’olio Evo, possiamo aggiungere una spruzzata di succo di limone.

