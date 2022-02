Non ci rendiamo conto quanto sia indispensabile per la salute generale mantenere uno stile di vita equilibrato, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione.

Molti valori del sangue dipenderebbero proprio da ciò che assumiamo, ogni cosa che mangiamo ha infatti una conseguenza, positiva o negativa.

Potremmo anche notare, dalle analisi, delle carenze o abusi di qualche vitamina, contenuta in un alimento particolare.

Insomma, non è possibile mentire al proprio organismo, se esageriamo o non assorbiamo nel modo adeguato un certo nutriente, potremmo scatenare delle conseguenze.

Ovviamente, esistono casi in cui alcune patologie o condizioni non dipendono assolutamente da noi, ma da altri fattori.

Vertigini, unghie fragili, ondulate o con righe verticali potrebbero dipendere da questa patologia che causa stanchezza e insonnia

In alcune circostanze potrebbe essere possibile prevenire un determinato disturbo grazie all’alimentazione, come quando abbiamo i livelli di ferro sotto la norma.

Questa forma di anemia, ferropriva, è appunto determinata da una carenza di questo importante minerale e spesso trattata con l’alimentazione o con i sali di ferro. In questo caso, gli esperti consigliano di mangiare cibi anche ricchi di vitamina C, per migliorarne l’assorbimento.

Altre volte, invece, l’anemia è generata da un’insufficienza di acido folico o di vitamina B12.

Ci sono, poi, dei fattori che potrebbero dare luogo a questa condizione, come emorragie, gravidanze, interventi chirurgici subiti, addirittura anche celiachia, ulcere o tumori.

I sintomi

I sintomi che potrebbero caratterizzare l’anemia sarebbero anche vertigini, unghie fragili, ondulate o con righe verticali, oltre che stanchezza, insonnia, pallore, irritabilità.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere più campanelli d’allarme, chiediamo sempre al nostro medico come affrontare al meglio la situazione e quali analisi fare.

Alterazioni unghie

Sia le vertigini, ma soprattutto alcune alterazioni delle unghie, e quelle che tendono a sfaldarsi, rompersi e scheggiarsi, sarebbero un segnale riconducibile all’anemia.

Potrebbero, però, anche essere condizioni momentanee, dovute a cause ben più risolvibili con creme e lozioni, oppure oli vegetali naturali.

Se il nostro medico ha escluso patologie più importanti, come anche ipertiroidismo, eczemi, sindromi più gravi, potremmo dover affrontare trattamenti più semplici.

Nel caso di superfici dell’unghia rigate, o di forma irregolare, potrebbero contribuire alla guarigione integratori con biotina, ovvero la vitamina B8. Sarà comunque il nostro medico curante a indicarci se e quanto assumerne, per ridare la giusta resistenza.

Esistono, poi, anche rimedi che prevedono prodotti che contengono silicio o zolfo.

Se, per qualsiasi motivo, abbiamo frequenti contatti con prodotti aggressivi o nocivi, per non aumentare il problema, usiamo dei guanti protettivi o smalti speciali in grado di schermare le unghie.

