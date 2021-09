Ormai molti di noi si sono abituati ai ritmi autunnali. Invece di andare al mare e organizzare viaggi, si resta a casa e si va al lavoro. Le vacanze sembrano ormai un lontano ricordo.

Tuttavia, non dobbiamo pensare che l’autunno sia il momento sbagliato per viaggiare. Anche questo periodo, infatti, può regalare grandi gioie. Certo, andare al mare è più difficile per motivi climatici, ma ci sono comunque tante cose che si possono organizzare. In particolare, oggi vedremo tre imperdibili borghi italiani dall’atmosfera magica per un viaggio di un weekend ad ottobre.

Ecco quali sono

Il primo consiglio che diamo è Bressanone. Questo splendido borgo si trova nella provincia autonoma di Bolzano. Bressanone ha una lunga storia, che parte dal Medioevo, prima dell’anno 1000. Ancora oggi, girando per questa cittadina di poco più di 20.000 abitanti possiamo vedere le testimonianze della sua lunga vita.

Consigliamo, in particolare, di fare un bel giro per il centro storico, per andare a visitare il bellissimo duomo e la sua importante piazza. Essa è stata il centro della vita di Bressanone per secoli e lo possiamo vedere dai tanti edifici fondamentali che si trovano lì, come il municipio.

Spostiamoci ora a Cison di Valmarino, piccolo borgo veneto di appena 2.500 abitanti. Questo posto è perfetto innanzitutto per gli amanti della natura, grazie alla sua posizione immersa nel verde. Quindi, se vogliamo allontanarci dal grigiore autunnale della città, questo è il posto giusto. A Cison di Valmarino si può, poi, fare un bel giro del centro storico e si può visitare il vicino castello di Castelbrando, per tanto tempo dimora della signoria dei Brandolini.

Concludiamo il nostro giro a Borghetto. Come suggerisce il nome, si tratta di un piccolo borgo, frazione di Valeggio sul Mincio. Valeggio è un comune in provincia di Verona di 15.000 abitanti e Borghetto è la sua punta di diamante. In questo luogo si può respirare un’atmosfera medievale davvero unica. Si tratta infatti di un luogo che è rimasto rilevante per circa 1000 anni, a partire dal dominio longobardo. Consigliamo, quindi, un giro per il borgo, godendosi la bellezza delle sue chiese e dei suoi giardini.

Insomma, non sottovalutiamo questo periodo, perché ci può regalare grandi soddisfazioni. Chi invece preferisce una vacanza all’estero dovrebbe affrettarsi, perché c’è una meta francese perfetta fino alla fine del mese.