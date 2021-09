Il peperoncino è uno degli alimenti più apprezzati ed utilizzati in cucina anche per produrre deliziose conserve. Diffusissimo nel periodo che va tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Originaria del Sud America è una pianta molto semplice da coltivare sia in vaso che in piena terra. In vaso potrà tranquillamente essere posizionata in casa su un davanzale.

Le piante di peperoncino, frequentemente, vengono utilizzate anche per abbellire i bordi di giardini o orti. Creare delle vere e proprie bordure con il peperoncino è possibile anche se è necessario avere molta pazienza per due diverse ragioni. Innanzitutto, bisognerà aspettare che i peperoncini crescano per poterne ammirare la bellezza. In secondo luogo, essendo piante annuali sarà necessario ripetere il lavoro ogni anno.

I peperoncini allungati, commestibili e diffusi sono quasi tutti del genere Capsicum di diverse varietà.

Esistono, poi, anche dei peperoncini appartenenti a varietà diverse utilizzati come ornamentali pur essendo commestibili.

Oggi, però, si tratterà di una pianta che a prima vista potrebbe essere confusa con il peperoncino pur appartenendo ad una diversa specie.

Mai confondere il peperoncino con questa pianta molto diffusa ma pericolosa per la salute

Come si scriveva, si trovano in vendita anche altre varietà che, però, non appartengono alla famiglia dei Capsicum bensì delle Solanacee.

Conosciute anche come “ciliegia di Gerusalemme” non si tratta neppure di peperoncini ornamentali bensì di Solanum pseudocapsicum.

Un arbusto che può raggiungere anche il metro di altezza. I suoi frutti molto belli ma tossici e non commestibili vengono prodotti dal secondo anno di vita in poi. Ecco perché bisogna fare attenzione e mai confondere il peperoncino con questa pianta molto diffusa ma pericolosa per la salute.

Sono piante molto simili che a prima vista potrebbero essere scambiate per peperoncini.

Le foglie allungate e i frutti di colore verde o arancione potrebbero creare confusione.

Tuttavia basterà strofinare una foglia tra le dita per rendersi conto che l’odore non è quello dei classici peperoncini.

Nel caso in cui si sia acquistata una di queste piante bisognerà fare molta attenzione in presenza di bambini o di animali domestici. Si consiglia di sistemarla in un luogo sicuro e lontano da occhi indiscreti.

In molti utilizzano questa pianta come ornamentale per abbellire casa e giardino dal momento che produrrà bacche per tutto l’inverno. Pur avendo bisogno di sole resiste bene all’esterno anche durante l’inverno in zone dal clima mite. Infatti, la temperatura ideale è compresa tra i dodici e i sedici gradi ma in presenza di inverni rigidi bisognerà ripararla all’interno.