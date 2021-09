Ormai il periodo delle ferie sta per finire, tantissimi sono tornati in ufficio. Tuttavia, ci sono alcuni che per un motivo o per l’altro si trovano a fare vacanze a settembre. Queste persone staranno probabilmente cercando qualche offerta per delle ferie last minute e la scelta è molta.

Alcuni, magari, preferiscono godersi ancora un po’ l’estate andando al mare e facendo l’ultimo bagno dell’anno. Queste persone potrebbero visitare, ad esempio, la Sicilia e le sue splendide località. Altri, invece, preferiscono qualche meta più culturale, perfetta per una vacanza all’insegna dell’arte e della storia. Ci sono poi le persone che amano la natura e le sue bellezze. Oggi ci rivolgiamo proprio a questo tipo di turista, invitando a visitare prima della fine di settembre un luogo davvero pazzesco. Scopriamo la meta da visitare entro fine settembre per una magica vacanza last minute.

La regione francese

Oggi andiamo alla scoperta di Étretat. Per visitare questa località dobbiamo andare fino al Nord della Francia, precisamente in Normandia. Quest’ultima è una regione che ha un’offerta turistica estremamente variegata. Innanzitutto, regala scorci meravigliosi nei suoi paesini con un’architettura molto caratteristica, tutta normanna.

Ottima, poi, anche per chi ama la buona tavola, grazie ai suoi deliziosi piatti di carne ed al famosissimo liquore di mele, il calvados. Non dimentichiamo, inoltre, l’importanza storica delle sue spiagge, dove gli americani sono sbarcati nel 1944 per salvare la Francia dalla barbarie nazista.

La meta da visitare entro fine settembre per una magica vacanza last minute

La Normandia eccelle anche dal punto di vista naturalistico. Sotto questo aspetto Étretat è una delle punte di diamante della regione. Essa presenta, infatti, delle meravigliose falesie, ovvero coste a picco sul mare, con scogliere da togliere il fiato.

Le falesie di Étretat non sono il luogo adatto per chi soffre di vertigini, ma sicuramente regalano una vista come pochi altri luoghi al Mondo. Esse formano anche un meraviglioso arco tutto naturale, perfetto per una foto da cartolina. Questi luoghi sono così splendidi che sono stati scelti da molti artisti e scrittori per le loro opere. Ricordiamo in particolare il quadro “Scogliera ad Étretat” del leggendario artista impressionista Claude Monet, che dipinge proprio l’arco delle falesie.

L’unico lato negativo di questo posto è rappresentato dal clima. In Normandia, infatti, il tempo è simile a quello britannico, con rovesci frequenti. Per questa ragione consigliamo di andarci al massimo entro fine settembre, perché autunno ed inverno rischiano di essere davvero troppo piovoso.