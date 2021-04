Avere un balcone o un giardino colorato e rigoglioso ci fa sentire orgogliosi. E perché no, siamo anche contenti di suscitare un po’ di invidia nei nostri vicini. Piante e alberi bellissimi che si sposano in modo armonioso nel nostro angolo di paradiso. Bellissimi da vedere, ma che possono anche fare bene alla nostra salute. Noi dello Staff di ProiezionidiBorsa oggi ci occuperemo di quelle piante che non possono mancare in nessun giardino. Ma anche balcone, perché sono facilmente coltivabili anche in vaso.

Il giardino come risorsa terapeutica è ampiamente dimostrato

Sono tanti gli studi a supporto di questa teoria. L’ortoterapia viene usata come terapia di riabilitazione per diversi tipi di pazienti. Da quelli in recupero da un intervento chirurgico a chi soffre di disturbi mentali. I giardini sensoriali abbinati all’ortoterapia portano molti benefici ai pazienti che soffrono di demenza. Quindi i benefici della cura delle piante o anche il solo esserne circondati sono evidenti.

Trasformiamo balconi e giardini in oasi di benessere grazie a queste meravigliose e profumatissime piante

Per creare la nostra personale oasi di benessere basta poco. Le piante da scegliere sono veramente tante. Ma per cominciare ci si può dedicare a quelle più semplici da curare. Che richiedono poca attenzione e non c’è bisogno di avere il pollice verde. Partiamo sicuramente dalle piante che emanano un buonissimo profumo, come la lavanda. I suoi fiori sono bellissimi da vedere e la lavanda ha proprietà calmanti. Ideale per creare un’atmosfera rilassante. Ma perché non piantare anche un bell’albero di limoni. Non possiamo solo usufruire dei benefici dati dal suo profumo, ma anche utilizzarne i frutti.

Aloe e melissa servono anche per rimedi naturali

Il gel che fuoriesce dalle foglie dell’aloe è ampiamente usato. Soprattutto in caso di scottature o arrossamenti. Grazie alle sue proprietà lenitive e idratanti. La melissa è molto usata per decotti che hanno un effetto calmante. Grazie al suo profumo agrumato calma i nervi e rilassa la mente. In più il suo aroma stimola anche l’appetito. Queste due piante però non resistono bene al freddo, meglio proteggerle d’inverno. Ma anche il gelsomino e la menta sono due piante perfette per il nostro piccolo angolo di paradiso.

Quindi, trasformiamo balconi e giardini in oasi di benessere grazie a queste meravigliose e profumatissime piante. Con queste piante avremo subito la sensazione di relax che ci serve. E in più le avremo sempre a disposizione per tantissimi utilizzi. Un modo intelligente e pratico per unire l’utile al dilettevole. E in più il giardinaggio allunga la vita, lo dicono gli esperti.