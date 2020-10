È il sogno di tutti vivere più a lungo possibile. La ricerca di un elisir di lunga vita va avanti sin dalla notte dei tempi. Purtroppo fino ad oggi non è ancora stata creata nessuna pozione magica che possa farci vivere per sempre. Ma esistono dei segreti per allungare la vita.

L’hobby che allunga la vita secondo gli esperti

Tanti sono gli studi effettuati negli anni su persone ultracentenarie. Tutti volti alla scoperta di un elemento chiave per allungare la vita. Pare che tra le cose che accomunano diversi centenari provenienti da tutto il mondo ci sia proprio il giardinaggio.

Esatto, l’hobby di eccellenza per gli anziani che vogliono tenersi attivi sarebbe il segreto per allungare la vita. Ma vediamo perché.

Il giardinaggio oltre a farci vivere più a lungo, ci fa anche vivere meglio. Sì perché stando all’aperto per curare piante o alberi, siamo esposti alla luce del sole. L’aria fresca e la luce del sole contribuiscono a rigenerare l’organismo.

Senza trascurare il fatto che è un ottimo esercizio per il corpo. Infatti per potersi prendere cura delle piante, travasarle, scavare e innaffiare si bruciano calorie. Proprio come se si facessero esercizi in palestra.

Inoltre, ci aiuta a tenere il cervello impegnato. Una volta piantato ciò che vogliamo è necessario prendersene cura. Quindi l’appuntamento quotidiano nel nostro piccolo giardino ci fa restare attivi mentalmente. E se vogliamo che il nostro lavoro dia i suoi frutti dobbiamo essere costanti.

Un aiuto anche per l’alimentazione

Cosa molto importante è che facendo giardinaggio possiamo coltivare ciò che finisce sulla nostra tavola. Un aspetto da non trascurare affatto. Curare anche solo un piccolo orticello può garantirci di mangiare prodotti direttamente dalla terra alla tavola. Niente pesticidi o conservanti. Il tutto a beneficio del nostro organismo e anche del nostro portafogli.

Se non si ha a disposizione molto spazio, esistono delle soluzioni per poter creare un piccolo giardino in casa. Ad esempio si può costruire un giardino verticale in terrazzo. Ed ecco l’hobby che allunga la vita secondo gli esperti. Il giardinaggio è la nuova frontiera per avere una vita sana e lunga.