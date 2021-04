Il tempo vola e noi donne lo sappiamo bene, ci siamo ritrovate ad abbandonare il cappotto e a indossare i vestiti addatti per la primavera. Tra non molto ci ritroveremo a lasciare i nostri vestiti primaverili per passare a quelli estivi. Il timore più grande dell’estate come sempre e da sempre è la prova costume.

Per questo, molte di noi si stanno già dedicando a diete per iniziare a perdere quel chilo di troppo che non ci fa stare serene. Assieme alle diete molte si dedicano agli esercizi, per poter rassodare e tonificare il corpo. Quindi diamo al via alla corsa, agli esercizi dedicati agli addominali e quelli dedicati ai glutei. Il sogno di ogni donna è quello di avere dei glutei rotondi e sodi.

Come ben sappiamo agli esercizi fisici bisogna accompagnare una dieta che possa aiutare i muscoli a svilupparsi. Questo vale anche per i glutei, oltre agli squat, ci sono degli alimenti che possono aiutarci ad ottenere i glutei dei nostri desideri.

Ecco i 3 alimenti necessari per glutei più sodi e tonici prima della prova costume.

Salmone

Tra questi menzioniamo il pesce in particolare il salmone che è ricco di grassi salutari e omega-3. Questo aiuta a perdere peso, bruciare i grassi e a far sembrare la pelle più giovane e sana.

Inoltre fornisce al nostro organismo il giusto carico di proteine per potenziare tutti i muscoli in particolare i glutei.

Il grano

Il grano è consigliato poiché contiene i giusti nutrienti che favoriscono la buona salute.

Tra questi ricordiamo le proteine, i grassi, i minerali e i carboidrati, nutrienti che si rivelano molto utili per tonificare i muscoli. Inoltre il consumo di grano favorisce la scomparsa della fastidiosa cellulite che si deposita sui nostri glutei.

Pasta, pane e riso integrale presentano più vitamine e fibre che aiutano ad andare regolarmente in bagno e aumentano il senso di sazietà. Ricordiamo che le proteine aiutano a rafforzare e tonificare i nostri muscoli.

Verdura a foglie verde

Oltre al pesce e al grano, possiamo inserire nella nostra dieta l’assunzione di verdura a foglia verde. Questa è ricca di antiossidanti e risulta l’alleato ideale per eliminare la cellulite. Possiamo scegliere tra la lattuga, gli spinaci, la rucola e tanti altri, l’importante è iniziare ad inserire questo alimento nella nostra dieta e consumarlo regolarmente.

