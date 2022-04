Comprare prodotti di qualità e spendere poco è il sogno di tutti gli italiani. I più fortunati possono permettersi di coltivare il proprio orto o quello di amici e familiari e raccogliere direttamente gli ortaggi e i frutti. Altri ancora hanno il tempo di scoprire i prodotti del proprio mercato di quartiere e conoscere di persona i produttori.

Per tutti gli altri resta, invece, la grande distribuzione organizzata. In altre parole, restano le varie tipologie di supermercati, ipermercati e discount che popolano il nostro Paese. Con la concorrenza c’è spesso grande differenza di prezzo e quindi il consumatore deve sapersi orientare.

In particolare, i discount sono i supermercati più economici che abbiamo a disposizione. Tuttavia, sarebbe questo il discount più economico secondo gli esperti, scopriamo insieme di quale si tratta.

Chiariamo un concetto di base

Per capire meglio ciò di cui stiamo parlando è necessaria una precisazione. In particolare, il discount è un supermercato che vende dei prodotti di marche poco conosciute. Alcuni li conosciamo perché li vediamo spesso in televisione ma molti, che hanno qualità molto simile, non li conosciamo perché non ci vengono mai proposti.

Il discount è il luogo in cui possiamo trovare questi prodotti che spesso costano meno degli altri soprattutto per una ragione. Spendendo meno in pubblicità i vari produttori possono permettersi prezzi più bassi al grossista e quindi al cliente. Spesso i discount non godono, purtroppo, di buona fama, proprio perché i consumatori non conoscono i marchi esposti e hanno pregiudizi. In realtà, spesso i prodotti esposti sono di ottima qualità.

Sarebbe questo il discount più economico secondo gli esperti e potrebbe trovarsi vicinissimo a casa nostra

Chiarito questo concetto possiamo capire e conoscere meglio lo studio condotto da Altroconsumo. Infatti, gli esperti di Altroconsumo hanno sottoposto ai clienti dei discount e soci della rivista un questionario in cui si chiedeva quale fosse il miglior discount in Italia. Ebbene, il vincitore è Aldi, seguito da Eurospin e Prix.

Un campione di più di novemila italiani l’ha scelto come il migliore per il rapporto qualità prezzo. L’unico inconveniente di Aldi, di origine tedesca, è che si trova unicamente nella parte centro settentrionale del nostro paese. Eurospin e Prix invece sono più diffusi sul nostro territorio. Seguono Tuodì, Md Discount, DPiù, Lidl e In’s.

