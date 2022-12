Traguardi importanti in arrivo per Brunello Cucinelli - proiezionidiborsa.it

Ci sono titoli azionari che non conoscono crisi e continuano a macinare record anche nei periodi più bui sui mercati azionari. Ecco, quindi, traguardi importanti in arrivo per un titolo del Ftse Mib che ha segnato nuovo massimi storici. Parliamo di Brunello Cucinelli uno dei migliori titoli del 2022 a Piazza Affari.

Ottima performance per il titolo che si conferma tra i migliori del Ftse Mib

Se si guarda ai titoli con capitalizzazione superiore al miliardo di euro e alla loro performance da inizio anno, si scopre che solo 19 su 77 hanno avuto, fino alla chiusura del 9 dicembre, una performance positiva. In questa speciale classifica solo 6 titoli hanno fatto meglio di Brunello Cucinelli che da inizio anno ha guadagnato il 13,52%. Tra questi sei titoli, però, solo due hanno visto segnare nuovi massimi storici come Brunello Cucinelli. Stiamo parlando di Tenaris e Alerion.

Da questi numeri si capisce l’importanza del movimento annuale e delle enormi potenzialità del titolo. D’altra parte i dati relativi ai primi 9 mesi dell’anno confermano la solidità del business dell’azienda leader nel settore del cachemire.

Traguardi importanti in arrivo per un titolo del Ftse Mib che ha segnato nuovo massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 9 dicembre in rialzo dello 0,65% rispetto alla chiusura precedente, a quota 69,25 euro.

Le ultime due settimane sono state molto importanti per Brunello Cucinelli che ha realizzato una performance che nel corso del 2022 aveva visto solo due volte. Tanto è stato sufficiente per segnare nuovi massimi storici e rafforzare l’incrocio rialzista delle medie. Inoltre, sono ben 8 le settimane consecutive al rialzo secondo lo SwinTrading Indicator. Settimana prossima il titolo potrebbe eguagliare il record del 2022.

Allo stato attuale, quindi, non si intravedono pericoli all’orizzonte lungo il cammino che potrebbe portare il titolo verso area 85 euro, prima, e oltre area 100 euro, poi. Solo una chiusura settimanale inferiore alla media indicata dalla linea blu potrebbe suonare come un campanello di allarme.

