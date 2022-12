Ecco quanto vale questa preziosissima moneta che nessun collezionista deve lasciarsi sfuggire 

Tra le monete più preziose in circolazione, abbiamo sia esemplari datati che recenti. In quest’ultimo gruppo ve ne sono alcuni con un grandissimo valore potenziale e che, nel futuro, potrebbero valere un mucchio di soldi. Nelle prossime righe ne sveleremo una davvero molto particolare

Il collezionismo di monete è un settore che coinvolge sempre più persone, sia in Italia che all’estero. Sono ormai tantissimi, infatti, gli appassionati che cercano, vendono e comprano monete antiche, appartenute a epoche passate.

Tuttavia, tanti altri, puntano invece la loro attenzione su esemplari più recenti, come, ad esempio, quelli commemorativi, che in futuro potrebbero acquisire un gran valore.

L’emissione di queste monete è ormai all’ordine del giorno. Tra i Paesi più attivi troviamo sicuramente lo Stato Vaticano, ma anche l’Italia non scherza. Nell’ultime biennio, ad esempio, sono state coniate tantissime monete commemorative, tra cui anche un esemplare dedicato a uno dei personaggi storici più importanti della storia: Costantino I.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio proprio la moneta dedicata a questo imperatore che ha reso grande Roma e che ha aperto le porte al culto del Cristianesimo.

Una moneta che possiamo considerare una vera e propria opera d’arte

Il 29 aprile 2021, la Zecca Italiana ha quindi emesso una moneta dedicata a Costantino I. Sul dritto troviamo la rappresentazione del volto di Costantino, proveniente dalla maestosa statua colossale in marmo, i cui resti si trovano nel Palazzo dei Conservatori a Roma (Musei capitolini). In seguito, possiamo notare due frasi, disposte in maniera concentrica.

La più interna cita la celebre frase: “IN HOC SIGNO VINCES” che Costantino vide apparire in cielo, accanto a una croce, e che, secondo la leggenda, preannunciò una sua vittoria in battaglia. La scritta più esterna, invece, è “REPVBBLICA ITALIANA”. In esergo, appena sotto il collo di Costantino, troviamo la firma dell’autore “U. PERNAZZA”.

Sul rovescio, invece, troviamo al centro la raffigurazione di una vittoria alata con trofeo. Questo particolare proviene dall’Arco di Costantino di Roma, dedicato proprio all’imperatore dopo la vittoria nella battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio. Appena sotto l’arco, troviamo l’anno di coniazione “2021” e, in esergo, la scritta “COSTANTINVS”. In altro, infine, vi è inciso il valore nominale “EV10RO” (10 EURO) e la lettera “R” simbolo della Zecca di Roma.

Ecco quanto vale questa preziosissima moneta d’oro dedicata all’imperatore Costantino

Per il resto, si tratta di una moneta in oro 900/1000, dal diametro di 13,85 mm e con un peso di 3 g. Oltre al materiale di cui è composta, essa è resa ancora più preziosa da altri due elementi: la finitura e il contingente. Infatti, siamo di fronte a un esemplare realizzato in qualità “proof” (fondo specchio) e con una tiratura di soli 1.200 pezzi.

Per quanto riguarda il valore di mercato, alla data di emissione, la moneta valeva ben 200 euro. A distanza di circa un anno e mezzo, questo esemplare è reperibile soltanto sul mercato secondario, a un prezzo che oscilla tra i 230 e i 350 euro. Quindi, ecco quanto vale questa preziosissima moneta d’oro commemorativa.

Per i collezionisti, quindi, si tratta di una cifra ancora piuttosto abbordabile, soprattutto considerando che, nei prossimi anni, molto probabilmente, il prezzo potrebbe aumentare ancora di più.