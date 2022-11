Ci eravamo lasciati con Alerion Clean Power in balia di una lunga fase laterale e dopo un mese ci ritroviamo nelle stesse condizioni. Siamo, quindi, in presenza di azioni che stentano a scegliere la strada da percorrere. A nulla sono valsi gli ottimi dati societari pubblicati qualche settimana fa e relativi ai primi nove mesi del 2022. I ricavi e i margini sono più che raddoppiati nei primi nove mesi del 2022 grazie all’entrata in funzione dei nuovi impianti eolici e fotovoltaici e all’aumento dei prezzi di vendita dell’energia elettrica del periodo. Il gruppo ha riportato ricavi per 228,2 milioni di euro rispetto ai 93,8 milioni di euro di un anno fa.

Probabilmente, però, questi dati erano già stati scontati nei prezzi attuali. Alerion Clean Power, infatti, nell’ultimo anno è stato il migliore del suo settore di riferimento con una performance di circa il 40% facendo meglio di titoli come Snam, Terna e Italgas.

Cosa ci dice il grafico delle quotazioni?

Come già anticipato in precedenza, quelle Alerion Clean Power sono azioni che stentano a scegliere la strada da percorrere. Questa difficoltà è chiaramente visibile anche dall’andamento delle medie che continuano a incrociare al rialzo e al ribasso senza riuscire a prendere una direzione precisa. All’investitore, quindi, non resta che aspettare tempi migliori, nel senso di una direzionalità che manca ormai da molti mesi.

La valutazione del titolo

I multipli di mercato esprimono una sopravvalutazione abbastanza importante fatta eccezione per i multipli degli utili. In questo caso, infatti, parliamo di una sopravvalutazione di circa il 10%. Per il resto parliamo di stime della sopravvalutazione veramente importanti. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione di oltre il 25%.

Dal punto di vista della solidità finanziaria possiamo dire che l’indice di liquidità è molto buono, circa pari a 3. L’indebitamento è molto elevato con un rapporto tra debito e capitalizzazione superiore al 270%. Nell’ultima trimestrale, però, l’indebitamento finanziario contabile è stato pari a 392,9 milioni di euro, in calo di 102,4 milioni di euro rispetto a dicembre 2021.

Le quotazioni di Alerion Clean Power alla chiusura della seduta del 29 novembre

Il titolo Alerion (MIL:ARN) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 novembre al prezzo di 35,75 euro, in ribasso del 3,12%.