L’Italia è un Paese tutto da scoprire. Ogni Regione ha le sue bellezze e meraviglie, da godere ogni periodo dell’anno. In estate soprattutto ci sono degli itinerari stupendi da poter affrontare per godersi qualche giorno di vacanze e divertimento.

Il Centro Italia in modo particolare si presta moltissimo per itinerari di più giorni, da fare con gli amici, magari in macchina e non solo. Tra Umbria e Lazio i posti da visitare sono tantissimi ed elencarli tutti sarebbe impossibile. Ce ne sono però alcuni che rimangono imprescindibili per qualunque turista.

Un primo punto d’interesse è di sicuro quello delle Cascate delle Vallocchie, vicinissime al Lago del Turano. Meno conosciute delle Marmore, si trovano nel comune di Castel di Tora. Un sentiero molto agevole, adatto anche ai bambini, permette di raggiungere le cascate in tutta sicurezza.

Ovviamente, la maestosità delle cascate dipende dalla portata dell’acqua stagionale: a primavera queste sono al top. Nelle altre stagioni l’acqua non è allo stesso livello, ma comunque la passeggiata nella natura è assicurata.

Diversamente, nella Riserva della Camosciara, all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, c’è la meravigliosa cascata delle Ninfee. Si trova tra i territori di Alfedena, Civitella e Pescasseroli e si raggiunge, tramite il cosiddetto sentiero delle cascate, a piedi o con il caratteristico trenino elettrico. È un ottimo posto da visitare se si sta cercando di godere la bellezza della natura e di allontanarsi dal trambusto della vita quotidiana. Merita sicuramente una visita se ci si trova in zona!

Tra Umbria e Lazio i posti da visitare per un indimenticabile tour del Centro Italia in pochi giorni in macchina

Sempre nel Parco Nazionale si trova il Lago di Posta Fibreno, nel versante laziale delle colline ciociare. È uno specchio d’acqua meraviglioso, immerso nella natura e nel verde, cristallino e ricco di flora e fauna. Addirittura qui è possibile effettuare immersioni ed escursioni naturali nei boschi attorno.

Gli amanti delle acque naturali possono anche allungarsi in Abruzzo e scoprire il Parco Fluviale delle Acque Vive, sulle sponde dell’Aventino. Un luogo perfetto per una gita o una vacanza di un weekend. Il posto è attrezzato e ben curato, con percorsi fitness, aree per il gioco e i pic-nic e non solo.

Era uno dei posti preferiti di Gabriele D’Annunzio, che qui si recava spesso per trovare pace e refrigerio durante le estati. La zona del Parco è diventata un’area turistica molto nota e apprezzata da tantissimi turisti.

Approfondimento

Per un itinerario di 3 giorni in Umbria ecco cosa vedere con punti strategici da visitare e posti segreti imperdibili