Per ENAV il raggiungimento dei massimi storici è ancora possibile, ma fare attenzione alla tenuta dei supporti

La società ENAV è fortemente impegnata nello sviluppo di nuove tecnologie per il trasporto urbano. Al momento, però, questo attivismo non si è ancora tradotto in un forte impatto sulle quotazioni in Borsa.

Da inizio 2021, infatti, il titolo è come ingabbiato all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 3,6322 euro e 4,3082 euro. Ci sono stati delle breve escursioni all’esterno di questo trading range, ma sono sempre prontamente rientrate.

Allo stato attuale l’impostazione del titolo è rialzista e per ENAV il raggiungimento dei massimi storici è ancora possibile. Tuttavia, non bisogna trascurare i supporti. La rottura in chiusura di settimana di area 4,05 euro, infatti, potrebbe imprimere al titolo un’accelerazione ribassista con possibile obiettivo in prossimità dei minimi storici in area 2,9 euro.

Qualora, invece, l’area di supporto dovesse tenere, allora il titolo potrebbe spingersi prima in area 4,73 euro e successivamente in area 5,4 euro.

La valutazione del titolo ENAV

Dal punto di vista della valutazione qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni ENAV risultano essere sopravvalutate. Se si guarda al rapporto prezzo/utili il titolo è molto sopravvalutato. Il rapporto EV/EBITDA indica che questo titolo è nella media del suo settore di riferimento.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 10%. La sottovalutazione è confermata dal rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Gli stessi analisti che coprono il titolo, come riportato su riviste specializzate, sono prudenti con un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 10%.

Negli ultimi dodici mesi, poi, il giudizio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

Per ENAV il raggiungimento dei massimi storici è ancora possibile, ma fare attenzione alla tenuta dei supporti

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 28 giugno a quota 4,116 euro, in ribasso del 2,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Dovrebbe partire da domani una nuova gamba rialzista. Il minimo annuale è stato già segnato?