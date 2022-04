L’oroscopo non si ferma mai e continua a tenere aggiornati milioni di lettori con le sue previsioni. La sua puntualità è impressionante, tanto che anche nella settimana di Pasqua saprà dirci tutto riguardo a ciò che potrebbe succederci.

Amore e lavoro sono delle costanti sulle quali tutti vorremmo sapere di più, ma anche la salute riveste un ruolo importante nel quotidiano. Alcuni segni avranno di che gioire, perché la buona sorte li premierà dall’11 al 17 aprile e passeranno una Pasqua eccezionale.

I recenti cambiamenti astrali

In questo periodo sono in atto diversi cambiamenti in cielo, con alcuni pianeti che cambiano il loro domicilio. Tutto questo significa che la fortuna ha iniziato a pendere dalla parte di alcuni segni che ne beneficeranno in diversi ambiti della vita.

Di recente, abbiamo osservato Venere spostarsi dal segno dell’Acquario a quello dei Pesci. Per Pasqua sarà in buona compagnia, visto che anche Marte raggiungerà la stessa destinazione. Mercurio sembrerebbe invece optare per una rotta diversa. Presto lascerà il segno dell’Ariete per accasarsi presso quello del Toro.

In tutto questo marasma di traslochi astrali ne usciranno favoriti i segni di acqua, ma non saranno gli unici. Vediamo allora cosa aspettarci dalle previsioni della prossima settimana di aprile.

Tra poche ore la fortuna investirà questi 5 segni zodiacali che festeggeranno Pasqua sull’onda dell’amore e del successo

I nativi del Cancro saranno tra i più fortunati, perché la Dea bendata sembrerebbe conceder loro i suoi favori. Il morale sarà alle stelle e sprizzeranno allegria da tutti i pori. Attireranno sorrisi e sguardi su di loro, facendosi apprezzare dalla famiglia e dagli amici.

Si prevede un momento di grande forma anche per il segno dello Scorpione, la cui situazione non farà che migliorare. Si sentivano già meglio nei giorni precedenti grazie alla forza che aveva donato loro l’Ariete, ma ora riceveranno un nuovo impulso benefico. Le notizie migliori le avranno in amore, dove si trasformeranno in grandi romanticoni e abili seduttori. Una lieta sorpresa sembra attenderli per Pasqua.

I super favoriti nei prossimi giorni sembrano però essere i Pesci. A breve li travolgerà una fortuna sfacciata che, assieme alla convinzione nei propri mezzi, porterà una felicità immensa. Saranno concentrati e decisi a raggiungere gli obiettivi e si aprirà per loro un mare di possibilità.

Ai segni di acqua si aggiungono anche Ariete e Toro. I primi proseguiranno il loro momento di euforia, con un sacco di grinta e determinazione. Gli altri beneficeranno di una passione smisurata che inaugurerà un tenero periodo di coccole e carezze col partner. Favoriti anche i single in cerca dell’anima gemella.

Prepariamoci, perché tra poche ore la fortuna investirà questi 5 segni che vedranno avvicinarsi una Pasqua rosea e piena di aspettative.

