Dopo un aprile fortunato arriverà un maggio stellare per Ariete che con altri 4 segni zodiacali otterrà premi e guadagni generosi

Che fortuna poter confidare nell’oroscopo! Anche quando tutto sembra andare storto, ci si può risollevare sapendo ciò che di buono potrebbe accadere in futuro. Certo, non sempre le previsioni sono ottimali e favorevoli, ma perlomeno sapremo a cosa andremo incontro.

Dopo un aprile fortunato arriverà un maggio stella re per alcuni segni. Aprile sembra che sarà già un mese fortunato per l’Ariete. Potenti alleati ci affiancheranno e porteranno grandi fortune nelle nostre tasche. Ne beneficeremo dal lato lavorativo, dove ci faremo notare e potremmo ottenere ciò che speravamo.

Anche salute e sentimenti sembrerebbero essere a nostro favore. Il grande periodo di forma favorito dall’arrivo della bella stagione invoglierà movimento ed esercizio fisico. Dall’altra parte il rapporto di coppia dovrebbe stabilizzarsi, mentre chi cerca l’anima gemella potrebbe ricevere liete novità.

Ma non finisce qui. Il momento di gloria di questo segno protetto dai pianeti sembrerebbe continuare a maggio, ma non sarà il solo a godere dei benefici offerti. Altri 4 segni zodiacali gli terranno compagnia nel quinto mese dell’anno e riceveranno gioie incontrollabili che porteranno felicità e ricchezze a dismisura.

Dunque, si prospettano due mesi interessanti per l’Ariete. Anche a maggio aspettiamoci di ricevere i favori del dio denaro, con Venere e Giove che promuoveranno contratti di lavoro e opportunità. I giorni da cerchiare sul calendario sono soprattutto quelli del 25 e 26. Bene anche l’amore, dove l’intesa col partner sembra andare a gonfie vele. Anche chi dovesse lasciarsi potrebbe presto voltare pagina e ricominciare da capo.

Studio e lavoro dovrebbero promettere soddisfazioni anche al segno del Sagittario a maggio. Giove ci appoggerà dal 10, Marte verso la fine del mese. Sarà il periodo giusto per iniziare a fare progetti futuri con la dolce metà e per curarsi rafforzando la propria salute.

Sorriso a trentadue denti poi per il segno del Leone, il cui cielo promette bene a partire dalle questioni legali e finanziarie. Accordi vantaggiosi si scrutano all’orizzonte, mentre i solitari in amore potrebbero incontrare finalmente chi aspettavano. Nell’ultima parte del mese sarà favorevole anche il recupero psicofisico.

Ultimi a godere dell’arrivo di maggio saranno Pesci e Acquario. I primi potranno chiedere con successo rimborsi, pensioni e assistenza. I sentimenti saranno molto attivi, con qualche possibile tradimento a movimentare la faccenda. Riacquisteremo le energie perdute, ma non scordiamoci di riposare. L’Acquario, invece, approfitterà della grinta del momento per attivarsi sul lavoro. Sia a maggio che a giugno saremo particolarmente passionali e non disdegneremo nuove esperienze o ritorni di fiamma.

