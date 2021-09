La maggior parte delle persone ha fatto le vacanze tra luglio e agosto. C’è ancora qualcuno, però, che per svariati motivi, ha le ferie a settembre.

Se il clima si mantiene mite, settembre è un ottimo periodo per andare in vacanza. Non ci sono troppi turisti e i prezzi sono più bassi.

In Italia ecco delle splendide località italiane perfette per godersi strepitose vacanze al mare a settembre.

Oggi vogliamo suggerire una località in particolare.

Tra mare, montagna e buon cibo ecco la meta ideale per godersi settembre spendendo poco

Marina di Carrara si trova in Toscana, nella parte settentrionale della regione a pochi chilometri dal confine con la Liguria.

Si tratta di una località molto tranquilla. Offre lunghe spiagge di sabbia e, al centro del paese, non mancano ristorantini tipici e gelaterie. Più che hotel, ci sono tanti appartamenti in affitto, la formula ideale per le famiglie. Insomma, nulla di pretenzioso o particolare. Tuttavia, Marina di Carrara ha un privilegio che pochi hanno: la posizione strategica.

Per una serata un po’ movimentata, a circa 30 km troviamo località ben più rinomate come Forte dei Marmi e Viareggio.

Per una gita in giornata, la Liguria è dietro l’angolo. I primi paesi che si incontrano sono Lerici e Sarzana ma, facendo qualche chilometro in più si raggiungono località più caratteristiche e rinomate. In circa 50 minuti di auto si arriva a Portovenere, con la pittoresca chiesetta a strapiombo sul mare; mentre in poco più di un’ora di strada ci sono le Cinque Terre.

Città d’arte e borghi

C’è ampia scelta anche per chi volesse trascorrere una giornata in una città d’arte. Lucca e Pisa si trovano entrambe a 50 km circa da Marina di Carrara. E ognuna di esse si visita tranquillamente in un giorno.

Attorno ci sono poi deliziosi borghi da scoprire. Pietrasanta è una galleria d’arte a cielo aperto, mentre per ciò che riguarda Colonnata consigliamo di pianificare la tappa verso ora di pranzo o cena per deliziarsi con il suo famoso lardo.

Un’esperienza indimenticabile tra le cave di marmo

Alle spalle di Marina di Carrara si trovano le Alpi Apuane, dove viene estratto il famoso marmo bianco richiesto da ogni parte del Mondo.

Trovandosi in queste zone, è fortemente consigliato il tour delle cave. In loco ci sono agenzie apposite a cui rivolgersi. Seguendo il tracciato della ex Ferrovia Marmifera, si compie un viaggio davvero incredibile passando al di sopra dei ponti di Vara e all’interno delle gallerie scavate nella roccia. Un’esperienza davvero unica.

I bacini marmiferi che è possibile visitare sono tre: quello delle cave di Fantiscritti, di Torano e Colonnata.

Dopo aver visto tutto quanto offre, pare chiaro perché scegliere Marina di Carrara: tra mare, montagna e buon cibo ecco la meta ideale per godersi settembre spendendo poco.