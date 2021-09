Non c’è cosa più bella di veder comparire quelle due lineette sul test di gravidanza. È proprio da quel momento che una donna si sente sin da subito “mamma”. Già dai primi giorni il corpo e la psiche cominciano a cambiare. Ci si sente più emotive, stanche, i sensi si assottigliano (soprattutto quello dell’olfatto) e in molti episodi sopraggiungono le nausee.

Proprio in quest’ultimo caso pochi sanno che un’igiene orale scorretta in gravidanza potrebbe comportare queste problematiche al nascituro. Quando le nausee compaiono possono durare il primo periodo, o addirittura accompagnare per tutta la gravidanza. Le più fortunate non ne avranno per niente, ma anche in questo caso la corretta cura dei denti non deve essere sottovalutata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Episodi di vomito possono, come appena detto, presentarsi ed è bene ricordarsi di lavare i denti subito dopo. Meglio ancora fare degli sciacqui con acqua e bicarbonato in modo tale da annullare l’acidità dei succhi gastrici. Infatti, gli acidi del rigetto potrebbero rovinare lo smalto dei denti ed indebolirne le difese contro carie ed altre patologie del cavo orale.

Pochi sanno che un’igiene orale scorretta in gravidanza potrebbe comportare queste problematiche al nascituro

Le infezioni gengivali potrebbero arrecare gravi danni alla crescita del feto in grembo, provocandone un parto prematuro se non addirittura l’aborto spontaneo. Quindi la prima regola da seguire è sicuramente avere una corretta alimentazione. Ricordiamoci anche di non esagerare con gli zuccheri, dannosi per i denti, assecondando le voglie che inevitabilmente si presenteranno.

I cambiamenti ormonali che ogni donna subisce durante la gravidanza influiranno molto anche sulle difese immunitarie rendendole più deboli. Questo può provocare disturbi alle gengive (gengivite) o malattie ben più gravi come ad esempio la parodontite. Quest’ultima è “un’infiammazione dei tessuti, che determina una conseguente mobilità dentale, sanguinamento, ascessi, fino alla perdita di uno o più denti”. Tutte queste problematiche del cavo orale potrebbero trasmettere, direttamente al feto, tutti quei batteri che causano le carie compromettendone la crescita.

Quindi aver cura dei propri denti è sempre una buona abitudine, ma porci una maggiore attenzione durante la gravidanza permetterà di limitare malattie dentali non solo nella gestante ma anche nel nascituro.

Linee guida da tenere a mente per una corretta igiene orale in gravidanza

Ricordarsi di usare sempre lo spazzolino, non solo alla mattina e alla sera come d’abitudine, ma anche dopo ogni pasto. Se si soffre di nausee gravidiche lavare bene i denti anche dopo l’episodio di vomito. È consigliabile prendere appuntamenti periodici dal dentista per delle visite di controllo e consultarlo ogni qualvolta si percepisce un fastidio ai denti o alle gengive. Come ultimo, ma non meno importante, limitare il più possibile gli zuccheri e favorire alimenti ricchi di calcio (latte, formaggi). Questo aiuterà non solo a rinforzare i denti della madre ma anche la salute dei denti del proprio bambino una volta nato.