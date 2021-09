Le ferie sono praticamente finite quasi per tutti. Settembre, però, con il clima ancora piacevole, ci invita a sfruttare queste belle giornate per fare gite e passeggiate, soprattutto il sabato o la domenica.

I borghi, con la loro atmosfera antica e un po’ “fuori dal tempo”, attirano sempre tutti. Oggi vorremmo suggerirne uno in particolare.

Ecco l’imperdibile borgo arroccato tra mare e monti dove assaporare una specialità che si scioglie in bocca

Colonnata è una deliziosa località toscana che si trova in una zona strategica.

Adagiata ai piedi delle Alpi Apuane, Colonnata è una frazione del comune di Carrara. Si trova quindi in Toscana, nella parte settentrionale della regione. In mezz’ora di auto si sconfina già in Liguria; località come Lerici e Sarzana, infatti, si trovano a soli 30 km circa di distanza.

Colonnata è sicuramente rinomata per il suo lardo. Tuttavia, l’incantevole borgo ha molto altro da offrire. Girarlo è davvero molto semplice: è piccolissimo e, alla fine, è costituito da un’unica strada. È praticamente impossibile perdersi.

Cosa vedere

Nella piccola piazza (dove tra l’altro si possono parcheggiare anche auto e motociclette) svetta il campanile in pietre a vista. Uno stile rustico perfettamente in linea con l’aria medioevale che contraddistingue il paesino.

Passeggiando tra i vicoli, non si può fare a meno di ammirare le deliziose abitazioni in pietra spesso adornate con meravigliosi e coloratissimi fiori.

Nel punto più alto del paese c’è una terrazza da dove poter godere di un meraviglioso panorama affacciato sulle Apuane. Ricordiamo inoltre che Colonnata – così come le zone limitrofe – è rinomata anche per l’estrazione di marmo dalla cave. Il famoso marmo bianco di Carrara richiesto da ogni parte del Mondo. Proprio per questo motivo, appena fuori dalla Chiesa di Colonnata, si erge il monumento ai cavatori scolpito, ovviamente, in marmo.

Vita da mare

Come preannunciato, Colonnata gode di una collocazione geografica strategica. Chi volesse rilassarsi con una mezza giornata di mare, da qui non ha che l’imbarazzo della scelta. Già abbiamo detto che la Liguria si trova a neppure 30 km, ma ancora più vicine sono le località balneari toscane. Marina di Carrara si trova a circa 16 km ed è una località tranquilla e poco affollata. Chi preferisse invece mete un po’ più modaiole e “vive” può spingersi qualche chilometro più in là fino ad arrivare a Forte dei Marmi e Viareggio.

Il lardo di Colonnata

Una vacanza o una gita che si rispetti, non può concludersi senza aver assaggiato le prelibatezze gastronomiche locali. Impossibile lasciare Colonnata, quindi, senza aver assaggiato il suo famosissimo lardo. Un salume IGP che viene fatto stagionare ancora alla maniera tradizionale, all’interno di conche ricavate da blocchi di marmo. Aromatizzato con aglio, sale marino, pepe nero e rosmarino, è una delizia da non perdere!

