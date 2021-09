Ogni uomo sogna un corpo perfetto da mettere in mostra all’occorrenza. L’estate poteva essere il momento giusto per rimettersi in forma definitivamente, ma gli intoppi sono sempre dietro l’angolo. Grigliate, cene con amici e vacanze al mare sono momenti di spensieratezza in cui ci si lascia andare. Forse con troppa facilità.

Ora che abbiamo lasciato alle spalle il periodo più caldo dell’anno, però, è arrivato il momento di cambiare marcia. Avere quel fisico che abbiamo sempre sognato e visto sulle copertine delle riviste di salute e benessere è possibile. E cosa più di un bel paio di pettorali marmorei riuscirebbe ad aumentare la nostra autostima e far colpo sule ragazze?

In questo articolo illustreremo dei semplici esercizi da fare a casa che, con un po’ di costanza, ci permetteranno di acquisire un fisico coriaceo. Scopriamoli insieme.

Per scolpire i pettorali non servono flessioni e trazioni ma 3 esercizi facili e veloci

Se ne abbiamo abbastanza di tentare la sorte con il solito programma d’allenamento stancante e che non da risultati, sappiamo che le alternative non mancano. Come esistono forme d’allenamento alternative alla corsa per rinforzare quadricipiti e glutei, così vi sono delle varianti per potenziare i pettorali.

Gli esercizi che mostreremo si fanno senza l’uso di nessun attrezzo specifico, ma servirà solo un tappetino e la nostra forza di volontà. Per scolpire i pettorali non servono flessioni e trazioni ma 3 esercizi facili e veloci come i seguenti.

Sollevamento braccia da posizione eretta

Restiamo in piedi e uniamo entrambi i gomiti e gli avambracci. Rivolgiamo le mani aperte verso l’interno e partiamo coi polsi all’altezza del mento. Ora facciamo su e giù con le braccia, tenendole sempre a contatto l’una con l’altra e muovendole in verticale. Continuiamo per qualche serie.

Spinta su un braccio

Partiamo sdraiandoci su un fianco, con le gambe una sopra l’altra e le ginocchia piegate a 90°. Allunghiamo il braccio sotto perpendicolarmente al busto, con il palmo della mano rivolto verso il pavimento. Quindi appoggiamo l’altra mano per terra, vicino al busto, e facciamo forza col braccio verso l’alto, come per alzarci. Cerchiamo di sforzare solamente il braccio piegato. Ripetiamo l’esercizio più volte, cambiando braccio.

Piegamenti alternativi

Per l’ultimo esercizio ci posizioneremo a gattoni, con le mani un po’più avanti rispetto alle spalle. Il busto resta parallelo al pavimento e le ginocchia sono ad angolo retto. Ci distendiamo in avanti, ma senza toccare il pavimento. Per alzarci e tornare in posizione di partenza spingiamo in su con le braccia. Da ripetere più volte.

L’errore che pregiudica l’allenamento e i nostri sforzi

Quando ci alleniamo, non importa che muscoli stiamo rinforzando, dobbiamo dosare con cura la frequenza degli esercizi. Se pensiamo che allenandoci di più miglioreremo più in fretta, ci sbagliamo di grosso.

Staccare tra un giorno e l’altro è la soluzione migliore per non affaticare eccessivamente i muscoli ed ottenere l’effetto contrario a quello desiderato. Occhio anche a non concentrarsi su uno specifico esercizio o gruppo muscolare. Ogni parte del corpo andrebbe allenata allo stesso modo, se vogliamo un fisico compatto e uniforme. Ovviamente, poi, per una attività fisica più completa, suggeriamo di rivolgersi alle figure professionali competenti.