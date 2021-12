Il Natale è ormai passato e solo pochi giorni ci dividono dal nuovo anno. Quest’anno, anche per via della situazione sanitaria piuttosto critica, in molti hanno deciso di restare a casa per le feste ed evitare viaggi. Tuttavia, molto probabilmente, tante persone saranno comunque a casa in ferie. Sono infatti tante le aziende che seguono la chiusura delle scuole, ovvero dalla vigilia fino all’Epifania. Si tratta di un periodo piuttosto lungo che può addirittura arrivare ad annoiare, soprattutto i più piccoli. Perché allora non pensare a fare qualche gita? Sappiamo bene che la nostra Italia ha tante perle da scoprire. Ad esempio, nella lista dei Borghi più belli d’Italia c’è questo delizioso paese perfetto per un weekend romantico e all’insegna dell’ottimo cibo. Ed ancora, sempre parlando di borghi, questo incanta con la sua musica e delizia il palato con squisita eccellenza.

Sicuramente, già prima di Natale, quasi tutti avranno fatto almeno un giro nelle classiche località montane per visitare i rinomati mercatini. Quest’oggi, vorremmo proporre una meta un po’ alternativa, anche se sempre addobbata a festa.

Tra luci, dolci e mercatini è questa la splendida città italiana dove andare in queste feste anche con i bambini

Ci riferiamo a Ferrara, in Emilia Romagna. Nota per l’imponente Castello Estense e il Palazzo dei diamanti dalla particolarissima facciata in marmo bianco e rosa, si tratta di una città a misura d’uomo. Infatti, è davvero facile da visitare a piedi. Non è un caso che i suoi abitanti girino abitualmente in bicicletta. È una città molto godibile e dall’atmosfera rilassata. Di stampo medioevale e rinascimentale, il suo centro storico è Patrimonio Unesco.

Ferrara riserva grandi e piacevoli sorprese. Non tutti sanno, ad esempio, che c’è il ghetto ebraico, con Sinagoghe ed il Museo Ebraico. Gli appassionati d’arte rimarranno esterrefatti davanti agli affreschi di Palazzo Schifanoia. Mentre i più romantici e gli appassionati di fotografia rimarranno incantati in Via delle Volte, una particolare strada medioevale acciottolata che un tempo aveva funzione commerciale ed oggi offre scorci pittoreschi.

Ferrara addobbata a festa

Per le feste di fine anno, Ferrara è stata decorata a festa ed accoglie grandi eventi. Basti solo dire che sono stati addobbati 5 mastodontici alberi di Natale! Ecco perché, tra luci, dolci e mercatini è questa la splendida città italiana dove andare in queste feste anche con i bambini e a cui pochi pensano.

Per la gioia dei bambini

Fino al 9 gennaio 2022, il Parco Coletta assumerà le vesti del Winter Park, un luna park con giostre e luminarie, ma anche spettacoli e addirittura una pista di sci per bambini con tanto di esperti insegnanti.

Ovviamente, non mancheranno laboratori, attrazioni, show ed animazioni varie che vedranno i bambini attivi protagonisti.

E tutto ciò immerso fra ben 100 km di installazioni luminose!

Christmas Village, la tappa apprezzata dai più grandi

Per i genitori, tappa obbligata al Christmas Village. Un mercatino dove poter trovare pezzi d’arte e artigianato, oggetti in pelle, bigiotteria, ceramiche decorate, libri, fotografie e tanto altro. Ed, ovviamente, dolci natalizi e altre specialità gastronomiche provenienti da diverse zone d’Italia.

