Con l’estate alle porte, molti si stanno preparando alla prova costume. Questo è sicuramente un atteggiamento più che normale. Sono diverse le persone, infatti, che vogliono rimettersi in forma, cercando di acquisire un fisico tonico e più asciutto. Per farlo, ovviamente la prima cosa da fare è mangiare in modo sano ed equilibrato.

Per arrivare a un risultato ottimale e sicuro bisogna sempre rivolgersi a un esperto, che possa preparare un piano alimentare adatto al singolo. Inoltre, in questo caso non si può prescindere neanche dall’allenamento fisico, qualora la situazione lo permettesse. Anche da questo punto di vista, rivolgersi a un esperto è la soluzione più certa e affidabile.

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale quando vogliamo mantenerci in forma e per questo dovremmo conoscere le proprietà di alcuni cibi

Ovviamente, mentre ci rivolgiamo a un esperto, potremmo anche informarci su diversi alimenti da proporre ad un nutrizionista. Conoscere le proprietà dei cibi, infatti, è sempre una buona idea, anche per seguire i nostri gusti.

Per esempio, c’è un alimento in particolare che non presenta molte calorie e che potrebbe essere un ottimo alleato in questo caso.

Ancora, poi, c’è un altro cibo da poter mettere in tavola che potrebbe davvero darci una mano a raggiungere il nostro obiettivo in tempo.

Infine, ce n’è un altro su cui vogliamo concentrarci oggi: stiamo parlando delle taccole. Sicuramente in molti hanno già sentito parlare di questo alimento e, in particolare, ne avevamo viste alcune proprietà proprio in questo nostro precedente articolo, ma ci sono alcune accortezze da mettere in atto, se vogliamo davvero sfruttarne al massimo ogni beneficio.

Oltre dieta e palestra per avere un ventre piatto per l’estate potremmo mettere in tavola questo gustosissimo alimento cucinato così

Come sottolineato anche da Humanitas, le proprietà delle taccole sono evidenti, soprattutto per quanto riguarda l’apporto di fibre e il basso quantitativo di calorie. Per far sì che diano i risultati sperati, bisognerebbe trattarle in un certo modo. Gli esperti, infatti, sottolineano in modo importante che le taccole non andrebbero mangiate troppo cotte. In questo caso, infatti, si rischierebbe di perdere i benefici dati dai sali minerali e dalle vitamine.

Per esempio, un ottimo modo per consumarle è insieme ai pomodori. Ci basterà pulire la verdura, spezzandola poi a metà e mettendola in una grande ciotola. Aggiungiamo un pizzico di pepe e sale e, se vogliamo, qualche spicchio di cipolla cotta. Successivamente, uniamo i pomodori e condiamo il tutto con granelle di pistacchi e aceto balsamico.

Dunque, oltre dieta e palestra per avere un ventre come lo desideriamo, potremmo pensare anche a questa opzione. Ovviamente, prima di inserire questo alimento, parliamone con il nostro medico di fiducia.

