È proprio vero che non si finisce mai di sistemare e non vale solo per le faccende domestiche.

Molto banalmente, ogni mattina cerchiamo di prepararci al meglio per presentarci in maniera impeccabile a lavoro.

Tuttavia, tra i possibili incidenti di percorso e il tempo che non è mai abbastanza, nel complesso c’è sempre qualcosa che non quadra.

Tra gli aspetti che potrebbero risultare più penalizzati, troviamo sicuramente la manicure, da molti ritenuta uno sfizio accessorio.

In realtà, anche le mani bene curate contribuiscono a conferirci un aspetto ordinato e, perché no, giovanile, quindi meglio non sottovalutare questo passaggio.

Certo, può essere difficile incastrare un appuntamento dall’estetista nella miriade di impegni che quotidianamente popolano la nostra giornata.

Ecco perché abbiamo già suggerito questa Nail Art semplicissima da replicare e perfetta soprattutto sulle over 50, fresca e delicata.

Inoltre, tra le tendenze del 2022 spicca questa manicure facilissima ed elegante perfetta anche sulle unghie poco lunghe, scopriamo di cosa si tratta.

Una manicure con tanti pregi

Ancora una volta, il procedimento è abbastanza semplice, tanto da poterlo replicare tranquillamente a casa, seguendo i tutorial presenti in Internet o sui social.

Detto questo, tra i punti di forza della manicure che andremo a presentare rientra sicuramente la capacità di essere accessibile e accattivante al tempo stesso.

Non di secondaria importanza, poi, il fatto che si adatti perfettamente a qualsiasi tipo di lunghezza.

La marble manicure

Stiamo parlando delle unghie marble, ovvero della manicure effetto marmorizzato, che ha già conquistato il mondo di Instagram.

Questo ci fa capire che esteticamente è davvero prodigiosa, ma non dobbiamo confonderla con qualcosa di estremamente pomposo e complesso.

Quali colori

Dal momento che l’obiettivo è l’effetto marmo, i colori più gettonati vertono su toni abbastanza neutri quali bianco, nero, grigio e anche rosa tenue.

Tuttavia, nulla vieta a chi è più audace di osare anche con tonalità più spinte, quali il verde, il blu o addirittura l’oro.

Tra le tendenze del 2022 spicca questa manicure facilissima ed elegante perfetta anche sulle unghie poco lunghe

Non ci resta che scoprire come realizzarla, ritagliandoci magari un minimo di tempo nel weekend, generalmente più scarico di impegni.

Ci occorreranno due o tre smalti di colori diversi, un top coat, qualche stuzzicadenti e un bicchiere d’acqua.

Cominciamo applicando una base colorata e successivamente immergiamo le unghie nel bicchiere d’acqua, in cui avremo diluito qualche goccia di un altro smalto.

Ad esempio, potremmo fare la base bianca e diluire il color oro, ma non sono escluse combinazioni più fantasiose, in base al gusto personale.

Trascorso qualche secondo, rimuoviamo l’eccesso di colore con lo stuzzicadenti e rifiniamo con un top coat lucido.