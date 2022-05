Tra le serie più belle di quest’anno su Netflix ci sono queste 3 irresistibili novità che ci faranno vivere una miriade di emozioni

Netflix è sempre una garanzia quando si tratta di prodotti di qualità. Basta cliccare sull’icona che abbiamo su cellulare o tablet, premere su play per sentire quel suono che fa stare subito meglio.

Netflix, infatti, non è più una semplice piattaforma su cui trovare serie TV, ma è una vera e propria garanzia per tantissime persone. Basta dare voce ai propri gusti, far scrollare le tantissime proposte esistenti e il gioco è fatto.

Questo mese prepariamoci ad appassionarci a 3 prodotti, molto diversi tra loro ma che rapiranno la nostra attenzione. Partiamo da un prodotto incredibile, che ci piacerà davvero tantissimo.

Tratto da una storia vera

La prima serie di cui vogliamo parlare è Clark, una miniserie che, in soli 6 episodi, ci porterà in un mondo tutto nuovo. La narrazione si basa sulla storia vera di Clark Olofsson, un intrigante e discusso criminale.

Potremmo addirittura chiamarlo il “re” della criminalità svedese, grazie alla sua astuzia, i suoi intrighi e alle sue bugie. Un prodotto, questo, che si finisce in pochissimo tempo, perché intriga e non lascia via di scampo. Clark Olofsson ha anche ispirato la celebre espressione “sindrome di Stoccolma”.

Dal 5 maggio è disponibile su Netflix un nuovo prodotto dal sapore crime, tra i più intriganti di sempre. Dura solo 4 episodi, ma ciò non vieta a questa serie di essere considerata come una delle più belle della stagione.

Si tratta della serie TV nigeriana Blood Sisters, che tratta le vicende di 2 amiche unite da un terribile segreto. Anche questa volta dovremo districarci fra misteri e segreti, sullo sfondo di ambienti ricchi e lussuosi.

Una serie tratta da un libro di un famoso scrittore italiano

L’ultima serie che vogliamo proporre, invece, è tutta italiana, anche se il nome ha un richiamo più internazionale. Si tratta di Summertime, arrivata alla sua terza stagione costituita da ben 8 episodi.

Tra le serie più belle di quest’anno, non poteva mancare quella ispirata al romanzo più famoso di Federico Moccia. Con storie che nascono ed altre che finiscono, nuovi progetti lavorativi e possibilità da cogliere al volo, non potremo perderci la nuova stagione di Summertime.

