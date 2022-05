La moda ad ogni stagione ci propone nuove tendenze. Le passerelle decidono ciò che tornerà in voga nei mesi successivi, a volte stupendoci con grandi ritorni. Maggio è un mese che si impone generalmente con temperature miti e molto gradevoli, che ci fanno pensare sempre di più all’estate. Molti di noi cercheranno non solo di seguire la moda, ma anche di vestirsi mettendo in risalto i propri punti di forza. Chi ha seguito le più recenti passerelle avrà senz’altro notato l’imporsi di un piacevole ritorno per quanto riguarda le calzature.

Le scarpe non sono dei semplici accessori, ma una parte fondamentale del nostro look. Scegliere il modello giusto non è mai semplice, perché dobbiamo cercare di coniugare il budget al gusto personale e alla comodità. Se nei mesi passati abbiamo visto dominare scarpe alte e in stile platform, per la prossima estate 2022 le tendenze saranno ben diverse. Tra le più diffuse ed indossate ci saranno delle scarpe che si distinguono per comodità, fascino e grande stile.

Slanciano le gambe queste comode scarpe che spopoleranno quest’estate da indossare con tacco o senza anche dopo i 50 anni

Perfetti in ogni occasione, i sandali alla schiava tornano dopo anni rendendo felici moltissime donne. Anche detti “gladiators”, questi sandali sono particolari perché si legano alla caviglia e sono intrecciati nella parte davanti. Come ogni calzatura, ne esistono svariati tipi con particolari caratteristiche e materiali diversi. Tuttavia, bassi o alti, i gladiators sono le scarpe must have della prossima estate e che possiedono moltissimi pregi. Queste calzature sono perfette sia per un pomeriggio casual, sia per la sera, per un impegno di lavoro o un’occasione più formale. I sandali alla schiava possono impreziosire il look delle donne anche over 50 con grande raffinatezza e comodità. Il segreto sta nell’abbinarli nel modo giusto.

Come abbinarle

Slanciano le gambe queste comode scarpe che spopoleranno ovunque e indossarle non ci farà assolutamente passare inosservate. Con tacco o senza, sono queste le scarpe da calzare per essere alla moda ad ogni età. Tra qualche mese le indosseremo in cuoio o in corda, coloratissime e con applicazioni scintillanti ed appariscenti. Anche nel modello infradito, queste scarpe si abbinano perfettamente ad abiti midi, ma pure a gonne bon ton, pantaloncini e pantaloni cropped. Indossarli farà apparire le nostre gambe più lunghe e slanciate senza necessariamente ricorrere ai tacchi. Cerchiamo invece di evitare questa calzatura se indossiamo pantaloni a palazzo oppure vestiti lunghi alla caviglia.

