Come potrebbe un film far piangere in soli 12 minuti? È questa la domanda che si fa chi decide di guardare “If anything happens i love you” su Netflix. Eppure chiunque, a parte qualche raro cuore di pietra, abbia guardato questo cortometraggio, dice di aver versato lacrime dall’inizio fino alla fine. Un prodotto cinematografico dal valore così evidente da essere stato candidato agli Oscar 2021.

Una narrazione originale e coinvolgente

In questo corto non viene pronunciata neanche una parola. Esiste solo il linguaggio universale di disegni e fumetti, per lanciare un messaggio che non conosce confini geografici o linguistici. Scene in bianco e nero e qualche piccola chiazza colorata per raccontare una storia davvero senza tempo. Una tragedia che si consuma in una realtà americana, fatta di violenza quotidiana senza giustificazioni, a cui purtroppo ci siamo abituati ad assistere.

La narrazione parte in sordina e poi lascia senza fiato, con il risultato di colpirci dritti in pancia e di farci sentire impotenti di fronte ai risvolti inaspettati che può prendere la vita. Ed è assurdo come questo film su Netflix riesca a far piangere chiunque lo guardi in soli 12 minuti.

Un tema di cui bisogna parlare

Il punto centrale della storia è il lutto e la violenza nell’America che siamo abituati a conoscere. La terra promessa, fatta di luci scintillanti, grattacieli e red carpet, ma che deve convivere con un sottobosco marcio e più vivo che mai. In America ottenere una pistola o dispositivi simili è facile quasi quanto prendere un caffè.

Esistono negozi dedicati a queste vendite, e lo sono addirittura alcuni grandi supermercati che prevedono aree specifiche per questo settore. Inoltre ci sono fiere, in cui i privati possono comprare fucili, pistole, passando attraverso alcuni controlli molto facili da raggirare.

Una strage senza fine…

Solo da metà marzo ad oggi, in America, ci sono state circa 12 sparatorie con morti al seguito. L’ultima in un’azienda di mobili vicino a Houston con 5 vittime, senza dimenticare le 10 persone uccise in un supermercato, o le 8 donne asiatiche ad Atlanta e tanti altri casi.

… ma il Governo non è compatto per porre delle restrizioni

Il presidente Biden ha definito questo problema come una vera “epidemia, e l’America se ne vergogna di fronte al mondo intero”. Lui stesso si è posto come obiettivo la soluzione di questo problema e ha annunciato regole più restrittive su questo tipo di commercio.

Vorrebbe anche introdurre delle nuove leggi e divieti sulla vendita di strumenti così pericolosi, ma per il momento il Governo non fa fronte comune sul tema. E allora dobbiamo essere contenti che se ne parli, anche attraverso film come questo su Netflix.

Non esistono solo le serie Tv: anche prodotti come questo sono un ottimo modo per comunicare ad adulti e non, messaggi importanti davanti a cui non si deve far finta di niente. E solo guardandolo capiremo che non è assurdo come questo film su Netflix riesca a far piangere chiunque lo guardi in soli 12 minuti.