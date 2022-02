Netflix ha catturato tutti noi. Ormai quasi tutte le persone che ci circondano hanno un account su questa piattaforma e impiegano diverse ore della propria giornata a vedere serie TV.

A proposito di Netflix, però, non clicchiamo assolutamente su questo messaggio su cellulare o computer perché è una truffa.

Oggi la maggior parte delle persone si focalizza su Netflix, senza pensare che, ormai, esistono tantissimi modi per vedere delle strepitose serie TV.

Stiamo parlando, ad esempio, di Amazon Prime, piattaforma a pagamento su cui è possibile vedere tantissimi film, per tutti i gusti.

Qui potremmo vedere, in particolare, 3 serie che, per diversi motivi, hanno lasciato il segno in chi le ha guardate. Sono 3 storie diverse, ricche di colpi di scena e momenti appassionanti che ci faranno rimanere con il fiato sospeso fino alla fine.

Amore, intrighi, storie di sofferenza o ingiustizia sono solo alcuni dei piccoli ingredienti di questi 3 prodotti straordinari. Ecco come si chiamano.

Una realtà che non vorremmo mai vivere

Partiamo dalla serie TV più sconvolgente, che fa entrare subito in empatia con i personaggi. Si chiama The Handmaid’s Tale ed è una storia destinata a rimanere impressa nelle menti.

In una società ai limiti, delle donne chiamate “ancelle” sono catturare e costrette a subire stupri dal proprio padrone, allo scopo di procreare. Tutti sono controllati, in una sorta di società distopica, da dei controllori, chiamati “occhi”. Una storia da brividi lungo la schiena, che potrebbe rivelarsi molto meno lontana da noi rispetto a quello che potrebbe sembrare.

Le 3 serie TV d’oro da vedere subito su Amazon Prime che ci cattureranno grazie a oscuri segreti, suspense, passione e amore

Proseguiamo con una storia d’altri tempi, ricca di amore, passione e intrighi di potere che ci terranno incollati allo schermo.

La serie in costume per eccellenza è sicuramente Downtown Abbey. Ha sempre collezionato un grande seguito di appassionati, che sono rimasti fedeli al prodotto per tutte e 6 le stagioni.

Tutto inizia dopo l’affondamento del Titanic e si muove intorno alle vicende sentimentali e private dei Crawley, i componenti di una famiglia nobile inglese. Qui non vedremo dei banali intrighi di palazzo, ma una vera e propria trama complessa, fatta di segreti taciuti e di verità scomode.

Ogni puntata lascia la voglia di proseguire con l’episodio successivo.

Un “amore moderno”

La terza serie è di tutt’altro genere ed è ambientata in tutt’altra epoca, la nostra. Questa serie, apparentemente più leggera, ma che in realtà non lo è, si chiama Modern Love.

Gli episodi ruotano attorno ad un punto centrale, che è l’amore, ma trattato sempre in chiave innovativa e diversa.

Le puntate sono brevi e veloci, si “bruciano” in fretta e si iniziano a vedere a cuor leggero, ma intrigano sempre di più. Le 3 serie tv d’oro più appassionanti sono queste e meritano la nostra attenzione per diversi motivi, tutti da scoprire. Mettiamole tra i nostri preferiti e guardiamola al più presto.