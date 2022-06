Tra le 50 splendide isole del Mediterraneo di cui si circonda questo è un autentico paradiso dalle acque cristalline ancora poco conosciuto e affollato

È ancora presto per dirlo, perché i conti si faranno a fine stagione, ma potremmo essere tornati alle presenze turistiche pre-pandemia. Grazie anche a una situazione meteo particolarmente positiva gli italiani hanno ricominciato ad affollare le spiagge. Sono tornati a frequentare in massa i laghi e le montagne e le città d’arte sono letteralmente prese d’assalto. Stanno tornando finalmente anche i turisti stranieri, che si stanno nuovamente impossessando di mete che avevano praticamente adottato negli anni scorsi. Se non abbiamo ancora deciso le nostre ferie, perché magari aspettiamo una bella offerta last minute, ecco l’idea che potrebbe fare per noi. Soprattutto se non cerchiamo la calca, se vogliamo evitare la ressa e prediligiamo in modo particolare natura e relax. Quella che vedremo oggi è una meta quasi sconosciuta agli italiani e molto sponsorizzata invece dai turisti tedeschi. Una meta low cost, un’isola unica, ma capace di fornire tutto per una vacanza davvero rilassante.

Un tuffo nella magia

Tra le 50 splendide isole del Mediterraneo che la circondano Vis è sicuramente la più bella. Sicuramente la Croazia è una delle realtà emergenti nel panorama del turismo internazionale. Dai casinò alle località marine, dallo sci invernale ai laghi, questo stato dell’ex Jugoslavia si è decisamente votato negli ultimi anni al turismo. Sono sempre di più anche gli italiani che decidono di trascorrere le vacanze da queste parti, approfittando anche di un rapporto qualità prezzo sempre abbastanza conveniente. Sono davvero tanti di chilometri di costa che vanno dal nord della Croazia fino alla Dalmazia, alternando spiagge di sassi a sabbia finissima. Senza contare una miriade di isole bellissime, particolarmente amate dagli appassionati di immersioni e dai sub. Tra queste anche la splendida isola di Vis, circondata da una cinquantina di isole che si adagiano nell’adriatico croato.

Abbastanza distante dalla costa, l’isola di Vis in Croazia è un vero e proprio paradiso non dall’altra parte del Mondo. Non è nemmeno particolarmente grande, visto che è larga poco più di 15 km e tutto attorno vanta anche delle isolette clamorosamente abbandonate, come quella di Bisevo. Vedendo le immagini del mare di quest’isola potremmo tranquillamente confonderle con quelle dei mari tropicali. Famosissima tra i turisti tedeschi, quest’isola era stata una base militare durante la Seconda Guerra Mondiale.

Proprio il fatto di essere stata a lungo una zona interdetta al pubblico, l’ha lasciata praticamente intatta. È possibile arrivare sull’isola in traghetto dalle coste croate, mentre dall’Italia il passaggio più semplice è quello di imbarcarsi ad Ancona, raggiungendo Spalato.

