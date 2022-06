All’anagrafe ha un cognome complicatissimo, Olena Volodymyrivna Zelens’ka, classe 1978, è la first lady di ferro. Accanto al marito Zelensky nella buona e nella cattiva sorte, attualmente, come si conviene, è in un rifugio segreto. E pare con lei ci siano anche i due figli di 18 e 9 anni. Se anche Zelensky sia con loro è difficile capirlo, visto che appare qua e là, tra un giubbotto antiproiettile e una t-shirt per i vari videocollegamenti con capi di Stato e istituzioni. I due sono uniti da tempo, da quando il Presidente recitava fino a divenire poi capo dell’Ucraina.

Olena

Ma quello che pochi sanno sulla moglie di Zelensky riguarda vari aspetti. Primo fra tutti spicca per il suo personal branding. Cioè la capacità di anteporre alla facciata e alle apparenze sé stessa. Con il suo stile e le sue intenzioni. Il suo profilo Instagram vanta followers che si contano in milioni. Oggi è sempre più spesso in abito, per così dire, ordinario. Casual e non a caso da guerra, perché di questi tempi di eventi mondani in Ucraina non se ne parla. Prima che fosse, però, la super lady, a fianco del Presidente da vent’anni, indossava abiti di stilisti ucraini. E tiene a comunicarlo ed evidenziarlo.

Quello che pochi sanno sulla moglie di Zelensky, quali sono gli stilisti che le piacciono e chi sceglie

Pur apprezzando e rispettando molto le varie griffe di moda famosissime nel Mondo, lei tiene a scegliere tra gli stilisti ucraini. Un modo per sostenere il suo Paese e diffonderne stile e cultura. Uno degli stilisti di riferimento è l’ucraino Six, che sarebbe molto popolare tra le persone in vista nel Paese. In genere, prima della guerra, i suoi abiti erano abbastanza sobri e minimalisti. Lineari e semplici. Una semplicità chiaramente studiata, perché Olena conosce bene il linguaggio non verbale del corpo e sa utilizzarlo.

Altri aspetti

Da sempre si impegna a sostenere la propria Nazione, tant’è che promuove la diffusione di audioguide in lingua ucraina in vari siti d’interesse turistico all’estero. Si impegna e promuove una giusta cultura alimentare nelle scuole e sigla un memorandum d’intesa con l’UNICEF. Da giovane studia architettura ma, di fatto, è scrittrice e poi s’impegna molto accanto al marito, di cui pare curare i testi. E prima che scoppiassero le bombe, s’impegnava nel sociale e da paladina dell’Ucraina. Fin qui quello che pochi sanno sulla moglie di Zelensky che, a differenza delle altre first lady, veste Made in Ucraina, pur sapendo che potrebbe permettersi molto altro.

