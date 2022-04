Tra i borghi più belli d’Italia ne troviamo tre nel cuore della Sicilia che ci regalano panorami e sole mozzafiato

Questo è proprio il momento giusto per organizzare un bel viaggio. Che sia un weekend lungo a giugno oppure già le vacanze di agosto, possiamo già iniziare a dare un’occhiata per capire dove andare nei prossimi mesi.

Proponiamo un paio di consigli utili per andare all’esplorazione di una meravigliosa isola italiana, ovvero la Sicilia. Come scopriremo presto, tra i borghi più belli d’Italia ce ne sono tanti siti proprio in Sicilia, e noi ne consigliamo tre che siamo sicuri possano dare grandi soddisfazioni.

I tre borghi al centro dell’Isola

I borghi che proponiamo hanno una particolarità: non si trovano sul mare, ma ci fanno conoscere parti più centrali della Sicilia, meravigliose anche se non adagiate sul mare.

Iniziamo il nostro viaggio siciliano da Buccheri, che fa parte del libero consorzio comunale di Siracusa. Si tratta probabilmente di un borgo antichissimo: furono i Normanni a renderlo un importante avamposto, edificando il castello di cui ancora oggi rimangono alcuni resti. Andiamo, dunque, a visitare il suo castello e saliamo l’alta scalinata del paese per scoprire, in cima, la Chiesa di Sant’Antonio Abate. Proseguiamo dirigendoci verso la Fontana dei Quattro Canali, una bella fontana in pietra lavica costruita nel sedicesimo secolo. Tuffiamoci, poi, nelle sue vie ricche di resti archeologici e chiese meravigliose.

Proseguiamo con Gangi, in provincia di Palermo. Un bel borgo nato nel Medioevo, abbarbicato sui monti a oltre 1.000 metri di altitudine. Si presenta subito con strette strade ai cui lati si ammassano delle belle casette addossate le une alle altre. La parte più interessante ora è la città alta, la quale presenta strade in salita belle ripide, tramite le quali si arriva a belle chiese come quella di San Paolo o quella dell’Abbadia. Consigliamo anche di visitare i suoi bei palazzi, come palazzo Mocciaro o il nobile palazzo Bongiorno.

Concludiamo con Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Questo borgo domina una collina vicino al fiume Alcantara e le sue case si affacciano su pendii ripidi. Di particolare rilevanza le chiese di San Pietro, San Benedetto e San Marco. Castiglione è anche molto adatto per organizzare un po’ di trekking e per andare a visitare le ripide gole dell’Alcantara, che potrebbero ricordare un piccolo Grand Canyon tutto italiano.

