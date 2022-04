Sappiamo bene quanto sia importante essere sempre rilassati e a proprio agio in casa. Infatti, il nostro appartamento dovrebbe essere un luogo sicuro e votato al relax. E proprio per questo dobbiamo sempre provare a creare un ambiente che sia adatto alla nostra serenità. Questa calma, però, subisce ogni giorno delle minacce che potrebbero essere fortemente fastidiose. E tra queste, senza ombra di dubbio, c’è anche la presenza di insetti che spesso si introducono tra le mura domestiche. Alcuni di questi piccoli animali, infatti, sembrano non voler proprio lasciare la nostra casa e, per farli allontanare, dovremmo provare degli stratagemmi efficaci e validi.

Allontanare gli ospiti indesiderati da casa con i rimedi della nonna, ecco alcune idee per risolvere questo problema

Per quanto il problema degli insetti sia fastidioso, non sono poche le persone che preferiscono non usare in alcun modo degli agenti chimici. Questi prodotti, infatti, possono sicuramente risultare negativi per molte persone che, al contrario, preferiscono rivolgersi ai rimedi della nonna per risolvere il problema. E ci sono alcuni trucchi che effettivamente potrebbero aiutarci e fare al caso nostro. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo spiegato una soluzione domestica che potrebbe definitivamente allontanare le formiche dalla nostra casa. O ancora, in un altro articolo, avevamo visto quanto possa essere facile sbarazzarsi degli scarafaggi in un battito di ciglia con un altro rimedio naturale.

Ne basterà una spolverata per eliminare definitivamente dalla nostra casa uno degli animaletti più comuni che in primavera sembra non voler sparire

Oggi vediamo invece come allontanare un altro animale sicuramente fastidioso e molto presente nelle case durante questo periodo dell’anno. Stiamo parlando del geco. Per quanto per molte persone questo animaletto sia carino, per tanti altri è motivo di paura. E, nonostante sia totalmente innocuo, è comprensibile che alcuni non vogliano vederlo sui muri del proprio balcone. Ma, per risolvere il problema, potremmo rivolgerci a una spezia che potremmo già avere in cucina. Stiamo parlando della maggiorana che, grazie al suo odore, potrebbe allontanare i gechi una volta per tutte.

Dunque, per prima cosa, prendiamo un vasetto e mettiamo al suo interno una quantità a piacere di maggiorana. Ne basterà una spolverata per eliminare definitivamente dalla casa i gechi. Spruzziamo, ora, un po’ di pepe, per rendere l’odore ancora più forte e fastidioso. Ed ecco che, con questo rimedio delle nonne, potremmo finalmente trascorrere delle giornate di sole tranquille sul nostro balcone, senza la paura di vedere i gechi intorno.

