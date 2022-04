Il Sole splende nel cielo e noi possiamo sfruttare questo bel tempo per organizzare un bel viaggetto. Pasquetta, 25 aprile e un po’ più avanti il 2 giugno: arriveranno presto le occasioni per passare un weekend lungo da qualche parte.

Oggi diamo qualche consiglio che riguarda il Veneto, bellissima Regione che non ha solo Venezia da offrire ai turisti, ma anche tanti altri bei posti. Conosciamo tre borghi che sono davvero una meraviglia e che non possiamo perderci. Consigliamo di visitarli tutti nell’arco di un weekend lungo per godere appieno di tutta la loro bellezza. Questi tre borghi veneti sono stati eletti nel gruppo dei migliori d’Italia, quindi non possiamo perderceli.

Luoghi davvero imperdibili

Iniziamo con Portobuffolé, borgo dal nome curioso che si trova in provincia di Treviso. Questo paesino, di appena 800 abitanti, ci riporta al Medioevo grazie ai suoi edifici storici del tempo e le sue piazze storiche. Per entrare a Portobuffolé bisogna attraversare un bel ponte, che una volta arrivava fino alla Porta Trevisana, purtroppo distrutta un secolo fa. Appena entrati, si arriva subito a Piazza Beccaro, circondata di palazzi storici: uno spettacolo per gli occhi.

Tra le tante cose che si possono vedere in questo borgo consigliamo soprattutto l’elegante Casa Gaia e la Torre Comunale. Quest’ultima è una vistosa costruzione medievale, ultima delle sette torri che arricchivano il castello.

Questi tre borghi veneti sono stati eletti tra i migliori d’Italia e si possono visitare in soli tre giorni

Proseguiamo con Cison di Valmarino, anch’esso in provincia di Treviso e a soli 20 minuti di macchina da Valdobbiadene, il comune celebre per il prosecco. Cison di Valmarino è particolarmente adatto per coloro che vogliono andare a fare una bella escursione in montagna. Si tratta, infatti, di un luogo pieno di ottimi itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta. Consigliamo di salire fino al bel rifugio dei Loff, ma se invece le escursioni non fanno per noi, tuffiamoci tra le vie del piccolo borgo e lasciamoci trasportare dalla calma che regna in paese.

Infine, citiamo Mel di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno. Questo borgo sorge vicino al Piave ed è ricco di eleganti edifici che testimoniano la lunga storia di questo paesino.

Consigliamo soprattutto di vedere il Palazzo Del Zotto, costruito nel Seicento, e la vicina Villa Francescon, dimora storica del 1300 con un grande giardino da esplorare. Se invece ci sentiamo più vicini alla natura, andiamo a esplorare i bellissimi Laghetti della Rimonta, tra il Piave e il torrente Rimonta.

