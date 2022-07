Tra i borghi più belli da visitare in Toscana questo tra Firenze e Siena è sulla via Francigena

Esistono vari tipi di turismo e l’Italia è la destinazione adatta per ognuno di essi. Pensiamo a quello balneare, a quello legato a città d’arte oppure alla natura.

Le nostre spiagge in gran parte vantano numerosi riconoscimenti in quanto pulite ed attrezzate per famiglie con bambini e anche disabili. Ci sono inoltre diversi stabilimenti che accolgono pure gli amici cani.

Per quanto riguarda il turismo religioso, spiccano tra tutte la città di Roma e il Vaticano. Ci sono anche santuari meta di pellegrinaggio, pensiamo a Loreto, eppure da millenni la nostra capitale mantiene il suo fascino.

Da Canterbury fino a Roma attraverso vari Paesi si snodava l’antica via Francigena, che vide pellegrini e mercanti. Con il tempo l’itinerario originario si è modificato, restano però vari sentieri che tuttora molti percorrono a piedi o in bicicletta. Tra i borghi più belli da visitare lungo quel cammino c’è Colle Val D’Elsa in Toscana.

Un’incantevole città medievale

Chi visita Firenze e poi si sposta a Siena dovrebbe godere anche delle bellezze dei dintorni. Colle Val D’Elsa, ad esempio, è da visitare per varie ragioni. Innanzitutto è distinta in Colle Alta e Bassa. Nella parte inferiore vi si tiene il mercato. Questo luogo è la Piazza Arnolfo di Cambio, famoso e apprezzato architetto e scultore la cui casa-torre si può ammirare nei pressi.

Sempre nella parte inferiore si trova l’interessante Museo del cristallo. All’interno si può apprendere la storia della lavorazione del vetro e del cristallo dal Medioevo in poi e ammirare vari manufatti. A tal proposito, in qualche bottega si potrebbero apprezzare i maestri artigiani in azione. Si vedranno formare con le tecniche antiche e sapienti bicchieri, vasi e tanti altri oggetti in cristallo.

Per raggiungere la parte più antica di Colle Val D’Elsa c’è un impianto di risalita. Si costruì sfruttando un vecchio rifugio antiaereo e permette di raggiungere Colle Alta in meno di un minuto. Qui si può ammirare ad esempio il Baluardo, un bastione a scopo difensivo. Affacciandosi da quel posto, si gode di un panorama toscano mozzafiato.

Nei dintorni di questo antico borgo medievale si potrebbe andare alle Caldane, terme etrusche libere e naturali. Un’attività interessante è quella del trekking nella natura. Lungo il percorso si potrebbe fare una sosta presso la cascata del Diborrato.

Ogni regione italiana ha tanti piatti tipici da scoprire. In Toscana la cucina tradizionale vanta secoli di storia. Pensiamo alla ribollita, alla bistecca alla fiorentina, al lardo di Colonnata e, infine, ai golosi ricciarelli e al panforte di Siena. Al termine dei vari giri, quindi, sarà un piacere gustare queste prelibatezze.

