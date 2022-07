Girava un tempo una simpatica frase, frutto ancora una volta della saggezza della nonna. Recitava più o meno così: “quello che si brucia con la minestra va poi a soffiare anche sull’insalata”. Un detto simpatico, che in queste calde giornate estive, non ci riguarda almeno per la minestra, ma sicuramente per l’insalata. Utilissima in pausa lavoro per mangiare qualcosa di rinfrescante, magari unendoci però qualcosa di sostanzioso. Ci riferiamo soprattutto ai maschietti, che a differenza delle signore, nelle insalate mettono davvero di tutto. Considerando che in famiglia i nostri figli vivrebbero a cotolette e patatine fritte, hamburger e gelati, l’insalata diventa un territorio per soli adulti. Vediamo allora di suggerire ai nostri Lettori un’insalata davvero alternativa, non come modo di dire, ma nella sostanza.

Un terzetto insolito e delle meraviglie

Prendiamo un tipo di insalata a nostro piacimento, che possa essere la classica lattuga, l’iceberg o quella che vogliamo. Andiamo a puntare su 3 ingredienti decisamente insoliti per un’insalata:

uvetta sultanina;

ceci;

melanzane.

Se vogliamo unire ulteriore sostanza, creando anche un’alternanza di gusti davvero particolare, inseriamo la tagliata di pollo o tacchino. Un’idea valida anche per chi, come dicevamo sopra, è alla ricerca di qualcosa di sostanzioso, proteico ed energizzante.

Come fare un’insalata davvero alternativa perfetta come piatto unico con 3 ingredienti salutari e gustosi

Nella nostra quotidianità, spesso, l’insalata rappresenta anche il salvataggio in calcio d’angolo per chi apre il frigo, ma senza alcuna voglia di cucinare. Apriamo la busta dell’insalata fresca, perché ormai quasi tutti utilizziamo questa versione così comoda. Prendiamo una confezione di uvetta, aprendola semplicemente e mettiamo a scottare sulla griglia le nostre melanzane. Anche i ceci potrebbero essere già pronti e precotti. Nel caso in cui volessimo unire la tagliata, qualora fosse già pronta in vassoio anche questa, non facciamo altro che unirla alle melanzane, creando un’accoppiata davvero gustosa. Aspettiamo che questi due ingredienti si raffreddino e quindi inseriamoli nella nostra insalatona.

La scelta del formaggio

Come fare un’insalata davvero alternativa perfetta per fare da piatto unico, senza dimenticare il formaggio. Noi italiani difficilmente rinunciamo al classico pezzetto di formaggio. Ed ecco che con l’uvetta passa potremmo andare a inserire qualche formaggio speciale. Come questo che sta diventando sempre più comune sulle nostre tavole per la sua bontà. O, comunque un formaggio duro, magari stagionato, per formare quel mix di sapori aggressivi assolutamente piacevole.

