Difficilmente possiamo trovare una città che riesca a donare al turista praticamente tutto. Tranne il mare, la località che vedremo oggi è costantemente inserita dai turisti tra le più belle in assoluto. Dotata di presenze internazionali tra le più numerose, questa bellissima città dalle origini antiche riesce veramente a stupire. Ideale come meta per una sola giornata, ma assolutamente da consigliare per un fine settimana, o anche qualche giorno in più. Dalle spiagge del lago, alle colline, dalle montagne ai tantissimi castelli, l’intera Provincia di questa città è tutta da scoprire e gustare.

Tutti la conoscono per l’opera è l’amore

Verona è conosciuta in tutto il Mondo principalmente per l’Arena, che ospita la stagione lirica estiva, ma anche per la tragedia di Romeo e Giulietta. I due innamorati raccontati da Shakespeare che hanno donato alla città il soprannome internazionale di “Verona in love”. Basta semplicemente vedere le lunghissime code di turisti all’accesso della casa di Giulietta per capire la fama che ha raggiunto Verona. Ma sarebbe un grosso sbaglio limitarsi a visitare solo i due monumenti più famosi e conosciuti. Tutto il centro storico, infatti, è un susseguirsi di palazzi, chiese, piazze e scavi romani da fare impazzire anche il più esigente degli appassionati.

Tra castelli e tramonti romantici, arte e cultura ecco la città italiana da visitare assolutamente a marzo e in primavera

E se tutto sommato, Verona è visitabile in una giornata, la sua Provincia è una vera e propria sorpresa. Dall’altrettanto famoso Lago di Garda, condiviso con le province di Brescia e Trento alla Valpolicella, nota per i suoi vini. Ma qui, grazie anche agli itinerari enogastronomici, sarà possibile vistare alcune bellissime ville venete. Valpolicella che offre anche tantissimi bed and breakfast immersi nei vitigni e nel verde e che offrono alloggi economici a due passi dalla città. Senza considerare la presenza in zona di parchi divertimento come lo storico Gardaland, ma anche Caneva World e le Terme della Valpolicella, sempre più gettonate. Per un soggiorno tra relax, arte e natura.

Ottima cucina e vini di qualità

Tra castelli e tramonti romantici, arte e cultura, ma anche la tavola da queste parti ha il suo perché. Verona stupisce infatti anche per la sua tradizione enogastronomica. Tantissimi e ottimi vini, ma anche la coltivazione del riso nella parte sud della Provincia. E poi ancora fragole e ciliegie, pesche e kiwi. Per non parlare dei formaggi di montagna della vicina Lessinia. Davvero di tutto un po’ in questa meravigliosa Provincia che attende il turista a braccia aperte.

Approfondimento

Tra i golfi di Napoli e di Salerno, ecco una meta dal mare cristallino e premiata con la bandiera blu per gli appassionati della natura