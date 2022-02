“La costiera amalfitana è un posto da sogno che non sembra vero”. Lo scriveva e diceva il grande scrittore Alberto Moravia. Nato a Roma ma di origine veneziane, lui che fu cittadino del Mondo ma abitò anche nella vicina Capri. Imparando ad amare ed apprezzare questa terra che fa dell’ospitalità e della bellezza le sue virtù primarie. Difficile trovare lungo tutta la costa campana una spiaggia, un’insenatura e una località che non ci facciano innamorare. Sicuramente meno facile è reperire un posto dove non ci sia la folla. Eppure, proprio la località che vedremo in questo articolo è tra le meno affollate ma con paesaggi mozzafiato.

Una perla amatissima dagli antichi romani

Non c’era solo la più famosa Capri tra le mete preferite degli antichi nobili romani, ma anche Vico Equense. Di antichissime origini, sembra che sia stata fondata dai Greci. Poi divenuta etrusca e quindi romana. Potrebbe sembrare strano a dirsi, eppure proprio i latini la resero meta delle vacanze rivierasche. Ovviamente qui sorgevano le ville a picco sul mare dei senatori, dei nobili e dei ricchi mercanti della borghesia. La sua importanza anche nel periodo medievale ha lasciato importanti tracce che fanno ancora oggi di Vico Equense una tappa storica e non solo balneare.

Tra i golfi di Napoli e di Salerno ecco una meta dal mare cristallino e premiata con la bandiera blu per gli appassionati della natura

Un mare già premiato con la Bandiera Blu, scogliere meravigliose e una natura in certe zone ancora dominante fanno di Vico una meta davvero ambita. Senza contare la splendida cucina locale che ci affascinerà con la sua freschezza e i suoi sapori. Gli amanti della natura possono non solo divertirsi in acqua, ma anche con delle interessanti escursioni sul vicino Monte Faito. La cima più alta della zona e dalla quale il panorama è davvero eccezionale.

Terme e lidi per chi vuole rilassarsi

Tra i golfi di Napoli e di Salerno troviamo una meta dal mare cristallino che nasconde anche delle sorgenti termali. Da segnalare, infatti la presenza di acque solfuree che farebbero bene alle ossa e alle vie respiratorie. Sole, mare e terme quindi per un relax all’insegna del benessere a 360 gradi. E, proprio vicino alle Terme di Scrajo, il lido più famoso della zona, con l’omonimo nome. Nelle sue acque si nasconde una vera e propria rarità tanto amata dai sub: il corallo rosso.

