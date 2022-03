Esiste un contorno che non può mai mancare con l’arrosto e da servire con la gran parte della carne o del pesce. Si tratta delle patate, da cucinare in tanti modi diversi, persino al microonde o in friggitrice ad aria.

Non solo si tratta di un alimento nutriente, ma di una sorta di tela bianca da colorare con i sapori e i profumi più diversi. Salse ed erbe aromatiche impreziosiscono le patate nel gusto, specie quando le cotture sono lente e lunghe.

Tuttavia, non sempre si ha il tempo di cuocere le patate a lungo, perché occorre trovare un contorno veloce con cui salvare pranzo o cena.

Le patate novelle precotte rappresenterebbero proprio la giusta soluzione, a patto di conoscere questi incredibili modi di prepararle.

Un piatto sfizioso e pronto in pochissimi minuti

Si tratta di patate novelle precotte e messe sottovuoto, che è possibile acquistare comodamente al supermercato. Qualcuno, poi, si cimenta anche con la loro preparazione, perché dispone dell’attrezzatura giusta.

Con questo metodo potremmo averne sempre una scorta in frigorifero e in pochi minuti possiamo cucinare patate novelle indimenticabili.

Infatti, si conservano da 30 a 60 giorni, secondo il tempo indicato in confezione. Ovviamente, si tratta di patate solo “precotte” che avranno, quindi, bisogno di un’ultima cottura in forno o padella.

Chiaramente il prodotto fresco ha un sapore più intenso, ma le patate precotte rappresentano un piatto pronto e veloce da avere sempre a disposizione. E, oltre al solito condimento di olio, sale e rosmarino, è possibile usarle per queste ricette da capolavoro.

In pochi minuti possiamo cucinare patate novelle indimenticabili in padella o al forno e conservarle in frigorifero a lungo

Le patate novelle sottovuoto sono ottime se avvolte nella pancetta e un formaggio dolce o morbido. Basterà fissare il tutto con un bastoncino di legno e cuocere a 180 gradi per circa 10 o 15 minuti.

Ma possiamo usarle anche per preparare una gustosa insalata, abbinando sapori come il salmone o il tonno.

Ma per un contorno davvero spaziale l’abbinamento è con vino e paprika. Basta far rosolare le patate in una padella con burro fuso, scalogno e vino rosso. Dopo aver fatto evaporare tutto l’alcol basterà aggiungere paprika e sale e terminare la cottura senza coperchio.

In ultimo, è possibile usare queste deliziose patate tanto con la buccia che senza. In quest’ultimo caso, infatti, le patate novelle sottovuoto sono ottime come farciture per gustosissime frittate.

Per approfondire

