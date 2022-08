Se dovessimo realmente fare un inventario di tutte le località bellissime che ci sono tra Milano e Bergamo, occorrerebbe probabilmente un’enciclopedia. Itinerari davvero bellissimi tra laghi e vallate, montagne e scorci suggestivi, castelli, arte e cultura. Oggi, andremo a vedere una località davvero magnifica, e che in queste giornate particolarmente calde, si presta alla visita. Inserita in una delle valli più belle del bergamasco e diventata famosa in tutta Europa per la bontà delle sue acque. Una visita a pochi minuti da Milano per tutti coloro che cercano relax, natura e buona cucina. Perché non dimentichiamo la straordinaria tradizione enogastronomica di queste zone. Una meta che ci saprà conquistare a 360 gradi.

San Pellegrino Terme e le sue acque

Sicuramente la fama nazionale e internazionale della bellissima San Pellegrino Terme è legata alle sue acque. Ancora adesso, sono tantissimi i turisti che si recano in questa splendida località per rigenerarsi e affidarsi al relax più completo. Ma, a differenza di alcune città termali, San Pellegrino offre una serie di meravigliosi posti tutto attorno. Ricordiamo che ci troviamo nel bel mezzo della Val Brembana, all’interno dello scenario delle Prealpi Orobie. Qui, è la natura a farla da padrona, con il fiume Brembo che sembra circondarla con le sue acque. San Pellegrino Terme dista una settantina di chilometri da Milano ed è facilmente raggiungibile attraverso le principali vie di comunicazione.

Tra Bergamo e Milano relax e natura si uniscono in una località imperdibile

Sicuramente quello che colpisce maggiormente chi visita San Pellegrino Terme è lo stile Liberty dei suoi palazzi. Un salto indietro nel tempo, tra ‘800 e ‘900, con palazzi e ville, strade e giardini, fino al meraviglioso Casinò Municipale. Bellissimo e assolutamente imperioso il Grand Hotel, che iniziato nel 1904, ricorda quelle strutture dominanti che tanto ci piacciono anche nei film.

Trekking e natura

Per gli appassionati di bicicletta, non dimentichiamo la ciclabile della Val Brembana, un autentico tuffo nella natura. Tra Bergamo e Milano relax e natura si uniscono anche per tutti gli appassionati di trekking e passeggiate. Assolutamente consigliata la gita oltre i 1200 m fino alla Monte Zucco. Terrazza ideale per ammirare le bellissime Prealpi Orobie.

