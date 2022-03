Sono davvero tutti piacevoli i laghi italiani, grandi e piccoli, famosi e meno conosciuti. Tappe anche molto affollate delle tipiche gite e primaverili. Quando, dalle città ci tuffiamo sulle sponde di questi laghi per fare delle passeggiate, buttando magari il primo gelato stagionale. E queste giornate primaverili senza piogge e con tanto sole, invogliano proprio alla gita fuori porta. Oggi però non vedremo i soliti, ma affascinanti laghi, andando alla scoperta di una meta davvero bellissima. Comoda da raggiungere e davvero speciale come uscita con la famiglia o gli amici, da inserire nelle prossime settimane.

Da borgo di pescatori a cittadina molto elegante

Siamo sul lago d’Iseo, sponda bergamasca, nella bellissima Sarnico. All’incrocio tra il fiume Oglio e il lago stesso, ecco un ex paesino di pescatori, diventato una splendida ed elegante cittadina. Una delle sue caratteristiche è quella di essere soprannominata “capitale italiana dello stile Liberty”. Sono infatti tantissimi i palazzi e le ville che dominano la zona, edificati con questo stile che molto piaceva all’architettura italiana. Bellissima in queste giornate terse di primavera, Sarnico è particolarmente apprezzata anche nella stagione estiva. Tra negozi, ristorantini e bar caratteristici, si dipana il centro storico di questa cittadina bergamasca che conserva anche molte testimonianze medievali.

Non il bellissimo Garda e nemmeno lo splendido Maggiore ma questo paesino incastonato tra monti e onde a 2 passi da Milano

Rinomata e accogliente cittadina di villeggiatura, Sarnico nasconde al suo interno un interessante museo che raccoglie moltissime tele dal 1500 al 1700. Da segnalare, Pandemia permettendo, anche le splendide mostre e gli eventi che vengono organizzati proprio all’interno del museo. Segnalano i nostri Esperti che sul lungolago si possono spesso incrociare dei mercatini locali e delle piccole fiere di artigianato e prodotti tipici.

Tanta arte ma anche tanto sport

Non il bellissimo Garda e nemmeno lo splendido Maggiore ma questa località che piace anche agli sportivi. Il Lido Nettuno, una delle spiagge più amate, offre infatti ai visitatori la possibilità di fare sport all’aria aperta. Dalla bici al calcio a 5, dal basket al beach volley, il tutto in una meravigliosa atmosfera di verde e relax. Senza dimenticare, cosa molto gradita ai visitatori, che gli amici a quattro zampe sono i benvenuti praticamente dappertutto.

