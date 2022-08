L’estate è una stagione briosa, vivace e colorata che ci permette di godere al massimo delle lunghe giornate piene di luce. I profumi intensi che si sprigionano nell’aria e il calore del sole, ci rapiscono completamente.

È tempo di vacanza e di lasciare a casa problemi, stress e ansie. Molti di noi scelgono di passare le tanto meritate ferie nelle località di mare. Abbronzatura, aperitivi in spiaggia, lunghe passeggiate sul bagnasciuga e bagni in un mare cristallino.

Naturalmente possiamo anche esplorare il fondale marino e andare alla ricerca di tutte le sue bellezze.

Se non ci allontaniamo dalla costa o se siamo accompagnati da un esperto, per ammirare le meraviglie del mare, non è necessario munirsi di importanti attrezzature. Ma ci basterà solamente una semplice maschera e un boccaglio.

3 consigli per non far appannare la maschera da sub oltre alla saliva

Ma oggi vogliamo parlare di un problema che si presenta ogni volta che ci immergiamo in acqua e che puntualmente ci rovina le nostre escursioni. Capita spesso che la maschera da sub si appanni e che ci impedisca di godere a pieno delle bellezze del mare.

Questo succede per la differenza di temperatura che si crea tra l’interno e l’esterno della maschera. Ma anche a causa del silicone liquido (utilizzato per produrre questi oggetti) e che si deposita sul vetro. Per cercare di risolvere il problema molti, prima di immergersi in acqua, puliscono le lenti con la saliva. Ma ecco altri 3 consigli per non far appannare la maschera da sub e risolvere il problema.

Un metodo molto delicato

Una volta acquistata la maschera dobbiamo munirci di un semplice accendino e bruciare le particelle di silicone. Passiamo la fiamma su tutta la superficie della lente, facendo attenzione a non bruciare i bordi. I movimenti saranno molto lenti. Terminata questa operazione, facciamo raffreddare e risciacquiamo.

Altri metodi

Il metodo appena descritto è molto delicato e non facile da mettere in pratica. Se non vogliamo rischiare di bruciare la maschera, allora usiamo un rimedio più semplice.

Basterà lasciare la maschera per qualche ora in una bacinella piena di acqua calda e bicarbonato. Trascorso questo tempo, risciacquiamo con del sapone neutro per i piatti.

Qualche utile consiglio

Possiamo anche utilizzare uno shampoo delicato per bambini. Spalmiamo qualche goccia sulla superficie della lente. Strofiniamo per bene e risciacquiamo con acqua dolce. Facciamo attenzione alla cura della nostra maschera. Riponiamola sempre nella sua custodia, teniamola lontana dalla sabbia che potrebbe provocare dei graffi sulle lenti. Inoltre, non lasciamola mai sotto al sole perché alcune parti potrebbero deformarsi.

Lettura consigliata

Si trova in Sicilia quest’isola unica al Mondo e lontana dal turismo di massa