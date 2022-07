Se non siamo claustrofobici e non abbiamo paura degli abissi delle montagne, ricordiamoci del turismo speleologico. Molti dei nostri Lettori conosceranno sicuramente le bellissime grotte di Frasassi, nella provincia di Ancona. Magari per chi è in queste zone magnifiche di mare e non vuole perdersi il piacere delle grotte. Un tuffo incredibile e affascinante nel cuore della montagna, tra stalattiti e stalagmiti davvero indimenticabili. Particolare da non sottovalutare in questi giorni, il clima eccezionale che si raggiunge proprio in queste cavità. Mentre fuori si boccheggia, per il caldo e l’afa, visitare le grotte ci permette di abbassare in maniera naturale la temperatura della metà dei gradi. Proprio in questo articolo andremo a suggerire alcuni percorsi davvero incredibili.

Non lontanissime da Roma

A circa 100 km da Roma si trovano le grotte di Pastena, ufficialmente nella provincia di Frosinone. 10 sale da visitare per i turisti, all’interno dei Monti Ausoni, in uno scenario ricco di laghetti e cascate. Da segnalare che all’interno di questo percorso, facilmente visitabile e abilmente documentato, c’è il cosiddetto Lago Blu. Uno specchio d’acqua davvero suggestivo, alimentato naturalmente da una piccola cascata sotterranea.

Non solo Frasassi ma tra Roma e Milano ecco altre 3 grotte imperdibili

Passiamo dalle vicinanze della capitale a una distanza facilmente raggiungibile per tutti i milanesi. Ci infiliamo letteralmente in Val Seriana, bellissima vallata nella provincia di Bergamo. Il comune è quello di Gromo, un tempo vero e proprio nido di operai, grazie alle sue miniere oggi in disuso. Premiato con la Bandiera Arancione, il Comune di Gromo ospita le cosiddette grotte del “Bus di Tacoi”. Letteralmente il buco dei gracchi, per la presenza di questi uccelli simili ai corvi che un tempo nidificavano agli ingressi delle grotte. Attenzione, però che questo percorso, impegnativo e abbastanza lungo necessità di attrezzatura.

150 caverne tra stalattiti e stalagmiti

Non solo Frasassi ma tra le grotte più belle D’Italia sicuramente ci sono anche quelle di Toirano. Ci spostiamo in Liguria, provincia di Savona e non siamo lontanissimi dal mare per chi cerca una gita alternativa. Ci sarà la possibilità, infatti di visitare più di 150 caverne in un sito ancora aperto alle esplorazioni degli addetti ai lavori. Aperte al pubblico dagli anni ‘50 dello scorso secolo, le grotte di Toirano sono uno scenario davvero impressionante. L’occasione buona per chi è al mare in zona di entrare nel cuore della montagna e rimanere a bocca aperta.

