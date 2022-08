Mai come in agosto molti di noi amano stare con il naso in su ad ammirare le stelle. Saranno le notti tiepide che ci tengono svegli fino a tardi, sarà il cielo terso e privo di nuvole che si mostra in tutto il suo splendore. Certo è che riscopriamo questo spettacolo favoloso che ci fa sentire in pace con il Mondo intero.

C’è poi l’appuntamento immancabile del X agosto, quando ci saranno le stelle cadenti, uno spettacolo da ammirare in un luogo solitario e buio, in montagna o in aperta campagna, con la compagnia del canto dei grilli. Gli innamorati si stringeranno le mani appagati dall’intensità del sentimento, gli amici passeranno una bella serata in compagnia. Ma cosa ci riservano le stelle in agosto? Sicuramente un agosto brillante per questo segno zodiacale.

Transiti favorevoli per i segni di fuoco

I transiti dei pianeti sono favorevoli ai segni di fuoco. Venere entrerà l’11 agosto nel segno del Leone e il Sole vi rimarrà fino al 23. Anche Giove, pur essendo retrogrado, sta transitando nel segno dell’Ariete.

Il Sagittario vive un momento pieno, in perfetta sintonia con la sua personalità. Niente lo gratifica più dei viaggi, delle ferie, delle vacanze in giro per il Mondo in cui il suo spirito nomade si esprime in totale libertà. Potrà spaziare tra mille novità, esplorare luoghi e conoscere gente, assaporare nuovi cibi e calarsi in nuove abitudini. E farà tutto con l’entusiasmo alle stelle, libero di muoversi e di curiosare proprio come piace a lui. E se ci sono noiosi problemi di ordine pratico, la valigia che non si chiude o il gatto che non si sa a chi lasciare, troverà soluzioni brillanti per ogni situazione e non si farà smontare da nessuno.

In amore Venere in Leone ravviverà i rapporti rendendoli più frizzanti e giocosi. La noia sarà bandita e i litigi accantonati. I single incontreranno tante nuove persone e si lasceranno andare ad esperienze entusiasmanti.

Agosto brillante per questo segno mentre un altro sarà sfortunatissimo

Nervosismo anche sotto l’ombrellone per lo Scorpione, per l’opposizione di Marte in Toro. I pianeti hanno deciso che questa estate non sarà fantastica per lui, tormentato per la verità da fastidi che, a ben guardarli, sono di poco conto. La suocera che vuol dire sempre la sua, il vecchio rivale in amore che torna per le vacanze sulla stessa spiaggia, il più piccolo di casa che tira la sabbia giusto negli occhi. Sono situazioni che fanno salire il nervosismo alle stelle. Ma ne vale la pena? Meglio godersi l’estate in pace perché passa in un battibaleno e ci lascia solo tanta malinconia se ci siamo dannati per delle sciocchezze.

Situazione spinosa anche in amore con battibecchi e musi lunghi. E per i single? Anche per loro c’è il rischio di starsene in disparte e di non vivere questo momento di leggerezza che l’estate ci regala.

