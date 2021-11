L’Italia è indubbiamente rinomata per l’arte ed il buon cibo. Non a caso, ogni anno, gli stranieri vengono nel Bel Paese sia per visitare splendide e famose Città d’arte che per gustare le nostre prelibatezze enogastronomiche. Effettivamente, ad essere proprio onesti, in fatto di cibo e cucina è piuttosto difficile trovare un altro Paese al Mondo che possa competere con l’Italia, sia per qualità ed anche, e soprattutto, per varietà. Da Nord a Sud, è un susseguirsi di paesaggi e sapori differenti.

In Italia vi sono inoltre tantissime tipicità locali, prodotti DOP (di Origine Protetta) e IGP (di Indicazione Geografica Protetta). Proprio per questo motivo, spesso vengono organizzati eventi a tema. Lo scorso mese di ottobre, ad esempio, a Perugia si è tenuto l’evento più dolce dell’anno. Spostandoci in Lombardia, proprio in questi giorni, a Cremona si sta svolgendo il Festival della Mostarda. Una manifestazione che vuole celebrare un prodotto molto particolare, dal gusto e dal profumo molto intensi.

Restiamo per un attimo a Cremona, perché sono in arrivo altri festeggiamenti. Da sabato 13 a domenica 21 novembre 2021 torna la Festa del Torrone. Una manifestazione che ogni anno attira migliaia di visitatori in città. Moltissimi sono, infatti, i camperisti che già il venerdì sera giungono nella città della musica e del Torrazzo.

Tra arte, musica e dolcissime golosità è questa la splendida città assolutamente da visitare a novembre

Giunta alla sua XIII edizione, la Festa del Torrone è un evento davvero unico. Un mix di incontri gastronomico-culturali, laboratori per bambini, degustazioni e show cooking che si susseguiranno nell’arco di 9 giorni in un calendario che conta oltre 280 appuntamenti.

Senza poi ovviamente dimenticare gli appuntamenti tradizionali. Il sabato pomeriggio, in genere, si svolge l’imponente, sontuosa e quantomai scenografica Rievocazione Storica del matrimonio fra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, con tanto di personaggi in costume rinascimentale e sbandieratori.

Sempre attesissima è poi la maxi costruzione di torrone che ogni anno ha una valenza simbolica particolarmente significativa.

Numerosissimi stand di torrone ed altre dolcezze

Il centro storico di Cremona sarà letteralmente invaso da numerosissimi stand di produttori di torrone provenienti da tutta Italia, che porteranno e faranno degustare le loro versioni e declinazioni del dolce tipico della città.

Insomma, un’occasione davvero imperdibile per tutti i golosi ma anche per gli amanti dell’arte, della cultura e delle tradizioni in generale.

È bene, infatti, ricordare che Cremona vanta una prestigiosa tradizione liutaria e, proprio qui, si trova la torre campanaria più alta d’Europa.

Pare quindi più che evidente che tra arte, musica e dolcissime golosità è questa la splendida città assolutamente da visitare a novembre.

Il torrone sarà presente e proposto in “mille” forme differenti. Impossibile tornare a casa senza averne assaggiato almeno un pezzetto!

Un riconoscimento prestigioso

Dal 2008 viene infine assegnato il “Torrone d’oro”, un riconoscimento che vuole premiare i cremonesi che più si sono saputi distinguere. Tra coloro che in passato hanno ricevuto il premio ricordiamo l’attore Gian Marco Tognazzi, la ballerina Carla Fracci, il calciatore Gianluca Vialli, la soubrette Roberta Lanfranchi, il giornalista Beppe Severgnini, l’olimpionico Antonio Rossi, il rapper Frankie hi-nrg mc e il comico Enzo Iachetti.