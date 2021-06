Quando si pensa a record e primati, chissà perché si parla sempre di estero. Basti pensare alla Burj Khalifa di Dubai o al Parlamento di Bucarest. Anche la nostra bella Italia però non è da meno. Probabilmente è una cosa che sanno in pochi, ma la torre campanaria più alta d’Europa si trova in Italia in una città incantevole del Nord che vanta una piazza davvero meravigliosa ed è famosa per le sue eccellenze.

Cremona e il Torrazzo

Nel cuore della Pianura Padana, nella parte meridionale della Lombardia, al confine con la provincia di Piacenza, si trova Cremona. Una cittadina di origini agricole e contadine che conta circa 90.000 abitanti. Il simbolo di Cremona è il suo torrazzo, il campanile del Duomo che si erge maestoso nella splendida piazza cittadina.

Alto poco più di 112 metri, il Torrazzo è il risultato della sovrapposizione di due strutture: una prima torre romanica risalente al 1267 ed una seconda torre a cuspide con pianta ottagonale.

Con grande probabilità la sua costruzione venne portata a termine a inizio 1300. La palla e la croce che svettano sulla sua cima risalgono invece al XVII secolo.

L’orologio astronomico

Peculiarità di questo altissimo campanile è il suo orologio astronomico. Installato nel 1583 indica il moto degli astri e le fasi lunari. Funziona ancora oggi con il meccanismo originario.

Nella cella campanaria vi sono 7 campane, ognuna dedicata ad un santo, tra cui Sant’Omobono, il patrono della città che si festeggia il 13 novembre. Si dice anche le 7 campane siano pure la rappresentazione simbolica delle 7 note musicali. D’altra parte, Cremona è anche la patria della musica.

Di recente (nel 2018) è stato inaugurato il Museo Verticale del Torrazzo. In varie sale è possibile ammirare e venire a conoscenza di tutte le caratteristiche del funzionamento dell’orologio.

Si trova anche una fantastica installazione del Pendolo di Foucault, la cui oscillazione costituisce la dimostrazione scientifica della rotazione della Terra.

Vista panoramica

Sulla cima del Torrazzo si è sempre potuto salire anche prima della inaugurazione del Museo Verticale. Senza farsi scoraggiare, si intraprende una scalinata di ben 502 gradini. Gli ultimi sono molto stretti e ripidi con scala a chiocciola finale. Alla fine, ogni fatica è comunque ripagata dalla spettacolare vista che si può godere dalla sommità. Nel punto più alto del Torrazzo, il panorama offre infatti una vista stupenda sulla città e sul fiume Po.

Abbiamo così scoperto che la torre campanaria più alta d’Europa si trova in Italia in una città incantevole del Nord che vanta una piazza davvero meravigliosa, famosa per le sue eccellenze.

Nel caso di un soggiorno di qualche giorno, consigliamo una visita al borgo di Grazzano Visconti ed una passeggiata sui colli piacentini.