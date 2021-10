La pandemia da Covid 19 ha messo a dura prova molti settori lavorativi. A risentirne maggiormente, è sicuramente stato il settore viaggi e turismo, ma anche quello di fiere ed eventi. Complici i risultati della campagna vaccinale ed il protocollo del Green Pass, richiesto come obbligatorio per molte attività, poco alla volta stiamo cominciando a ritornare ad una certa normalità. Quella vita che fino a quasi 2 anni fa davamo per scontata.

Già quest’estate, molti sono riusciti ad andare in vacanza all’estero. Tra le mete preferite ricordiamo le meravigliose Canarie.

Da settembre stanno ricominciando anche fiere, manifestazioni ed eventi vari. Basti solo pensare all’Expo di Dubai che ha inaugurato il 1° di ottobre scorso.

In autunno non fa ancora tanto freddo e quindi si ha ancora voglia di fare qualche gita fuori porta. Un’idea potrebbe essere uno di questi cinque incantevoli borghi dove ammirare il foliage ed immergersi nelle calde atmosfere autunnali. Ma i più golosi devono assolutamente programmare una gita in questa città per un dolcissimo evento.

Eurochocolate a Perugia

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, dal 15 al 24 Ottobre 2021 riaprirà i battenti Eurochocolate. La famosa manifestazione che da 27 anni si svolge a Perugia, tra le stradine del centro storico.

Quest’anno, per tutelare la sicurezza dei visitatori, gli organizzatori hanno messo a punto un nuovo format. L’evento avrò luogo infatti in fiera, presso il centro fieristico Umbriafiere, in località Bastia Umbra (PG). In centro, non mancheranno tuttavia eventi a tema.

Il motto dell’edizione2021 di Eurochocolate sarà “Ne abbiamo piene le scatole”!

I 3 padiglioni della fiera saranno organizzati in varie aree tematiche ognuna delle quali contraddistinta da scenografie esclusive: il Chocolate Show, la Chocolate Experience e il Funny Chocolate.

Nella Chocolate Experience, un Montezuma alto 4 metri, darà il benvenuto ai visitatori.

Durante i 9 giorni della kermesse ci sarà tanto da divertirsi, imparare e soprattutto deliziarsi. Oltre a tanto buon cioccolato da assaggiare ed acquistare, ci saranno interessanti laboratori per approfondire la storia e la geografia del cacao.

Numerosi gli appuntamenti e le novità

In programma vi è un ricco calendario di show cooking al sapore di cacao che vedranno come conduttori-protagonisti, importanti personaggi del mondo della pasticceria.

Novità assoluta dell’edizione 2021 sarà infine la Choco Parade di Accademia Creativa by Eurochocolate: uno spettacolo itinerante molto divertente e coinvolgente, con trampolieri, danzatori aerei ed un carro gigante cioccolatoso. A guidare la sfilata, un personaggio molto particolare ispirato a Willy Wonka, noto protagonista del famosissimo film “La fabbrica di cioccolato”.