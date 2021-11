Ecco i ristoranti da non perdere per assaporare una rinomata eccellenza gastronomica profumata e speziata attraverso sublimi esperienze degustative

L’Italia è rinomata per il buon cibo. Oltre che per le bellezze artistiche, gli stranieri vengono nel Bel Paese per assaporare i nostri piatti. Del resto, in fatto di cibo e cucina, pochi Paesi al Mondo possono competere con noi in termini di qualità, ma soprattutto di varietà. Attraversando lo Stivale da Nord a Sud, è un susseguirsi di specialità e sapori completamente diversi fra loro. Proviamo a pensare un attimo: si passa dai canederli del Trentino agli arancini siciliani, passando per la piadina romagnola e le orecchiette con le cime di rapa della Puglia. Senza poi dimenticare imprescindibili must come la pizza di Napoli, il pesto ligure e la cacio e pepe di Roma.

L’Italia vanta così tante tipicità locali e prodotti DOP (di Origine Protetta) e IGP (di Indicazione Geografica Protetta) che, spesso, vengono organizzate manifestazioni a tema. Proprio lo scorso ottobre, com’è ormai tradizione consolidata, Perugia ha ospitato l’evento più dolce dell’anno.

In questi giorni, invece, a Cremona si sta svolgendo il Festival della Mostarda. Una manifestazione giunta quest’anno alla sua VII edizione. La kermesse gastronomica, che è iniziata il 16 ottobre scorso e si concluderà il 30 di novembre, vuole celebrare la mostarda. Un prodotto molto particolare che trionfa sulle tavole lombarde da adesso e per tutto l’inverno.

Fondamentalmente, la mostarda è un prodotto a base di frutta, zucchero e senape. Quella di Cremona, in particolare, viene preparata con frutta mista intera o a grossi pezzi. Dal gusto e profumo molto intensi, accompagna divinamente carni bollite e formaggi.

Il calendario della rassegna è molto ricco, tra approfondimenti, interviste, rubriche tematiche, ricette e curiosità.

Per ovvie ragioni di carattere sanitario, gran parte dell’edizione 2021 del Festival della Mostarda si svolgerà in formato digitale. Tuttavia, per la felicità dei buongustai, non mancheranno degustazioni diffuse in città e provincia. Molti, infatti, sono i ristoranti del cremonese che hanno ideato menù degustazione ad hoc o che hanno arricchito i loro menù con proposte dedicate.

La mostarda è un ingrediente particolare che, pur accompagnando molti piatti della tradizione, è ormai diventata essa stessa motivo di destinazione turistica. Attira infatti molti amanti dell’enogastronomia e, quindi, ecco i ristoranti da non perdere per assaporare una rinomata eccellenza gastronomica profumata e speziata attraverso sublimi esperienze degustative.

Qui di seguito l’elenco dei locali in cui gli chef hanno creato apposite ricette per valorizzare un piatto della tradizione raccontando al contempo il territorio.